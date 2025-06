Tổ chức thực tập phương án chữa cháy và phương án cứu nạn, cứu hộ tại Cảng hàng không quốc tế Vinh

Việc tổ chức thực tập phương án chữa cháy và phương án cứu nạn, cứu hộ cấp tỉnh năm 2025 nhằm nâng cao khả năng tổ chức chỉ huy, chỉ đạo, xây dựng cơ chế vận hành, phối hợp tác chiến giữa lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH), các lực lượng tham gia PCCC và CNCH trên địa bàn tỉnh trong việc phòng ngừa, xử lý có hiệu quả các tình huống cháy, nổ, sự cố, tai nạn tại Cảng hàng không quốc tế Vinh.

Thông qua thực tập để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân tham gia công tác PCCC và CNCH trên địa bàn tỉnh; thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ “Lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, chỉ huy tại chỗ và hậu cần tại chỗ”. Nâng cao ý thức cho người dân, doanh nghiệp trong công tác đảm bảo an toàn PCCC và CNCH. Đồng thời tăng cường khả năng thường trực, sẵn sàng ứng phó, xử lý các tình huống chữa cháy và CNCH của lực lượng tại chỗ.

UBND tỉnh yêu cầu tình huống cháy, nổ, sự cố, tai nạn giả định, kịch bản thực tập phải phù hợp với thực tế và các yêu cầu, quy định về chiến thuật, kỹ thuật chữa cháy, tìm kiếm CNCH đối với Cảng hàng không quốc tế Vinh. Từng đơn vị tham gia phối hợp diễn tập phương án phải xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm được phân công, chủ động xây dựng kế hoạch diễn tập, kịch bản chi tiết và triển khai thực hiện theo đúng tình huống giả định.

Đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người và phương tiện trong quá trình tập luyện, tổng duyệt và thực tập phương án; các lực lượng tham gia phải chấp hành nghiêm mệnh lệnh của Ban chỉ huy thực tập, thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo quy định.

Theo Kế hoạch, thời gian thực hiện diễn tập thực binh tại Cảng hàng không quốc tế Vinh dự kiến vào cuối tháng 7/2025.

Quy trình tổ chức diễn tập gồm 3 giai đoạn: Giai đoạn 1, lực lượng PCCC chuyên ngành triển khai các hoạt động hướng dẫn thoát nạn, CNCH và chữa cháy ban đầu theo Phương án của cơ sở. Điện thoại cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH báo sự cố cháy, yêu cầu hỗ trợ chữa cháy và CNCH. Kiểm tra, điểm danh số lượng người đã thoát ra ngoài, nắm số lượng người còn kẹt lại bên trong, di chuyển tài sản ra nơi an toàn, ngăn cháy lan, cháy lớn.

Giai đoạn 2: Lực lượng, phương tiện của Cảnh sát PCCC và CNCH và các lực lượng khác của Công an tỉnh đến hiện trường tổ chức chữa cháy, tìm kiếm CNCH. Tiến hành sơ cấp cứu ban đầu và di chuyển người bị thương đến trung tâm y tế.

Giai đoạn 3: Các đơn vị phối hợp chi viện của tỉnh được huy động tập kết đầy đủ và chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cần thiết khác triển khai theo kịch bản diễn tập. Đây là giai đoạn chính, tổ chức thoát nạn, chữa cháy và tìm kiếm CNCH.

Để chỉ đạo công tác tổ chức diễn tập, UBND tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo thực tập Phương án chữa cháy và phương án CNCH tỉnh. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo PCCC và CNCH tỉnh làm Trưởng Ban chỉ đạo. Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh làm Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo; đại diện lãnh đạo Cảng hàng không quốc tế Vinh làm Phó Trưởng Ban Chỉ đạo. Đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Sở Công thương, Sở Y tế là thành viên Ban Chỉ đạo.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ huy động lực lượng, phương tiện của các đơn vị trên địa bàn tỉnh để tổ chức tập luyện, tham gia diễn tập phương án theo kế hoạch. Chỉ đạo xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông phục vụ diễn tập. Bảo đảm an toàn cho người và phương tiện trong tập luyện, trên đường đi, về và trong quá trình diễn tập.

Tại Kế hoạch này, UBND tỉnh giao Công an tỉnh chỉ đạo đơn vị chức năng xây dựng và phê duyệt phương án chữa cháy và CNCH đối với Cảng hàng không quốc tế Vinh theo thẩm quyền. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khảo sát, xây dựng phương án, kịch bản diễn tập và dự thảo các văn bản liên quan đến cuộc diễn tập. Chủ trì huy động và phân công nhiệm vụ, vị trí đối với lực lượng, phương tiện tham gia diễn tập. Chủ huy điều hành, hướng dẫn các lực lượng tổ chức luyện tập; tập hợp, kết hợp các bước trong quy trình diễn tập; tổng duyệt và diễn tập theo dúng nội dung kế hoạch, phương án, kịch bản…

Cảng hàng không quốc tế Vinh phối hợp với Công an tỉnh, các đơn vị có liên quan tiến hành khảo sát, chuẩn bị các điều kiện phục vụ diễn tập, huy động lực lượng PCCC cơ sở của các doanh nghiệp, trong khu vực Cảng hàng không quốc tế Vinh để triển khai công tác tập luyện, tổng duyệt, diễn tập theo kế hoạch, phương án và kịch bản đã được phê duyệt…

Tác giả: PT (tổng hợp)

Nguồn tin: nghean.gov.vn