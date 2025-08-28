Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh nghe báo cáo về công tác giải phóng mặt bằng dự án kéo dài đường cất hạ cánh - Cảng hàng không quốc tế Vinh

Tham dự buổi cuộc họp có ông Nguyễn Tiến Việt - Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV).

Tại Quyết định số 648/QĐ-TTg ngày 07/6/2023, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, Cảng hàng không quốc tế Vinh là Sân bay có quy mô cấp 4E. Thời kỳ 2021- 2030, công suất đến năm 2030 khoảng 8 triệu hành khách/năm; diện tích đất 557,33ha; ước tính chi phí đầu tư 14.942 tỷ đồng. Tầm nhìn đến năm 2050, công suất khoảng 14 triệu hành khách/năm, diện tích đất 557,33ha, ước tính chi phí đầu tư 8.905 tỷ đồng.

Hiện nay, tại Cảng hàng không Quốc tế Vinh đang triển khai các dự án: Dự án Mở rộng, cải tạo sân đỗ máy bay đảm bảo 09 vị trí đỗ máy bay code C, tổng mức đầu tư 233,63 tỷ đồng, diện tích đất sử dụng phần mở rộng sân đỗ máy bay là 2,62 ha (thuộc khu đất 5,62ha đã được Bộ Quốc phòng bàn giao về tỉnh). Dự án cải tạo Nhà ga hành khách T1 hiện hữu có tổng mức đầu tư 68,36 tỷ đồng; dự kiến hoàn thành trong tháng 12/2025. Dự án Cải tạo đường cất hạ cánh hiện hữu, tổng mức đầu tư 623,36 tỷ đồng; hoàn thành đưa vào khai thác trở lại trước ngày 31/12/2025.

Về Dự án kéo dài đường băng Sân bay Vinh thêm 600m với tổng mức vốn hơn 545 tỷ đồng. Công tác chuẩn bị sẽ bắt đầu từ quý III/2025, khởi công vào quý IV/2025 và hoàn thành trong 6 tháng kể từ khi bàn giao mặt bằng. Tổng diện tích đất trong phạm vi giải phóng mặt bằng (GPMB) khoảng 41,28 ha (trong đó: Đất quốc phòng khoảng 7,87 ha; đất nông nghiệp của hộ dân khoảng 14,57 ha; đất ở của hộ dân khoảng 0,87 ha; đất khác khoảng 17,96 ha (giao thông, thuỷ lợi, đất bằng chưa sử dụng) với kinh phí dự kiến khoảng 265,47 tỷ đồng.

Tuy nhiên, hiện trạng 7,01 ha phía đầu đường cất hạ cánh hiện hữu là đất trống do Tiểu đoàn căn cứ sân bay Vinh quản lý nhưng chưa có chủ trương của Bộ Quốc phòng thống nhất chuyển giao về địa phương. Đài K1 hiện hữu có diện tích 0,86ha nằm trong phạm vi lắp đặt dàn đèn tiếp cận, cần phải xin ý kiến Bộ Quốc phòng thống nhất về chủ trương di dời, vị trí đất bố trí để quy hoạch xây dựng lại. Để bàn giao mặt bằng đài K1 hiện hữu thì cần phải có thời gian để xây dựng lại đài K1 mới. Phần diện tích 1,49ha trong bờ rào bảo vệ đường cất hạ cánh hiện còn có sự tranh chấp giữa UBND phường Vinh Hưng và các hộ dân chưa được giải quyết.

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo các Sở, ngành, các đơn vị liên quan đã báo cáo phương án tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng dự án.

Theo ông Nguyễn Tiến Việt - Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cho biết, hiện nay ACV đã sẵn sàng các nguồn lực và đang triển khai dự án kéo dài đường cất hạ cánh 600 m. ACV đang hết sức nỗ lực để đến ngày 19/12/2025 đưa Cảng hàng không quốc tế Vinh khai thác trở lại để phục vụ nhu cầu của người dân. Để đạt được mục tiêu đề ra, ACV đề nghị khẩn trương thực hiện các thủ tục liên quan và công tác GPMB để triển khai dự án kéo dài đường cất hạ cánh, tránh ảnh hưởng đến kế hoạch khai thác. Trong đó, cần ưu tiên GPMP đối với diện tích phục vụ thi công đoạn kéo dài đường cất hạ cánh để đảm bảo kịp tiến độ.

Kết luận nội dung cuộc họp, liên quan đến dự án kéo dài đường cất hạ cánh thêm 600m, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh quyết định thành lập Ban Chỉ đạo GPMB dự án do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền làm Trưởng ban.

Để đảm bảo tiến độ, Chủ tịch UBND tỉnh giao các Sở, ngành và địa phương liên quan khẩn trương hoàn thiện thủ tục trình phê duyệt chủ trương đầu tư dự án kéo dài đường cất hạ cánh Sân bay Vinh thêm 600m trong tháng 8/2025; đồng thời chuẩn bị trình HĐND tỉnh tại kỳ họp đầu tháng 9/2025 Nghị quyết về danh mục dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án.

Đối với diện tích 7,01 ha đất trống phía đầu đường cất hạ cánh hiện do Tiểu đoàn căn cứ Sân bay Vinh quản lý nhưng chưa có chủ trương bàn giao, tỉnh sẽ đề nghị Bộ Quốc phòng tạm giao để phục vụ thi công, trước mắt bàn giao cho thi công, sau đó mới bàn giao chính thức.

Về việc nắn dòng sông Rào Trường phục vụ dự án, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu lựa chọn phương án tối ưu nhằm giảm chi phí bồi thường GPMB, tiết kiệm thời gian thực hiện trong tổng thể dự án.

Chủ tịch UBND tỉnh giao các Sở, ngành, địa phương liên quan chủ trì, phối hợp với các địa phương triển khai công tác GPMB; chủ động kiểm tra, rà soát nguồn gốc đất, giải quyết tranh chấp hiện hữu, phối hợp với ACV trong việc xác định ranh giới, mốc giới dự án, bố trí kinh phí thực hiện GPMB…

*/ Tiếp đó, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh cũng đã nghe tiến độ Dự án Cải tạo, mở rộng Quốc lộ 46 đoạn Vinh - Nam Đàn. Đây là dự án có tổng chiều dài tuyến khoảng 10,69 km, đi qua địa bàn các xã: Kim Liên, Đại Huệ và Vạn An.

Dự án Cải tạo, mở rộng Quốc lộ 46 đoạn Vinh - Nam Đàn được khởi công tháng 3/2025, hoàn thành năm 2025. Quy mô xây dựng, đường cấp III đồng bằng, vận tốc thiết kế 80 km/h; mặt cắt ngang gồm 4 làn xe theo tiêu chuẩn bề rộng nền đường 21,5m.

Đến nay, toàn dự án đã phê duyệt phương án bồi thường GPMB, chi trả tiền và GPMB được 5,6/10,7km, đạt 52,33%, cơ bản hoàn thành đất nông nghiệp; còn lại 5,1km/542 hộ (đoạn qua đất ở, đất vườn gắn liền với đất ở) UBND các xã đang tiếp tục triển khai thực hiện, cụ thể. Công tác xây dựng khu tái định cư cho 37 hộ dân đã hoàn thành. Song song đó, việc di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật cũng đã và đang được triển khai thực hiện.

Tuy nhiên, khó khăn, vướng mắc hiện ngoài phạm vi đất nông nghiệp, đối với phạm vi đất ở, hiện chủ yếu các hộ dân bị ảnh hưởng đang sinh sống và kinh doanh nằm dọc hai bên mặt đường của QL46 (đất có giá trị sinh lợi cao), do đó công tác GPMB, thu hồi và tổ chức tái định cư sẽ mất nhiều thời gian. Chủ đầu tư Ban quản lý dự án 85 (Bộ Xây dựng) không tham gia Hội đồng GPMB, công tác phối hợp chưa cao. Trước đây, Quốc lộ 46 đã mở rộng một số đoạn, nay rất khó xác định phạm vi đã thu hồi, bồi thường (do đo đạc bằng phương pháp thủ công). Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất của một số hộ chưa có hình thể nên không có cơ sở xác định diện tích đất ở được bồi thường…

Phát biểu kết luận nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh chia sẽ khó khăn, vướng mắc của các địa phương trong công tác GPMB dự án. Đây là dự án trọng điểm nhưng hiện nay đang chậm tiến độ.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục hướng dẫn các địa phương giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong công tác GPMB. Chủ tịch UBND tỉnh đã chia sẻ kinh nghiệm trong công tác GPMB dự án đường dây 500 KV.

Đề nghị các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền vận động để nhân dân bàn giao mặt bằng. Các xã nếu đủ điều kiện thì thành lập Ban Quản lý dự án xã để thực hiện công tác GPMB.

Đối với những địa phương đã thực hiện công khai niêm yết danh sách bồi thường mặt bằng thì hoàn thành công tác GPMB trong tháng 9/2025; đối với những địa phương còn lại thì hoàn thành công tác GPMB trong tháng 10/2025.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các đơn vị như viễn thông, cấp nước phải chủ động thực hiện di dời hạ tầng để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.

