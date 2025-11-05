Nghệ An: Thúc đẩy thương mại bằng chính sách và các hành động quyết liệt

Hoàn thiện chính sách, môi trường đầu tư

Thực hiện chiến lược phát triển thương mại trong nước giai đoạn năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, tỉnh Nghệ An đặt ra mục tiêu: giai đoạn 2026 đến 2030 giá trị tăng thêm của ngành thương mại đạt 9,0% đến 9,5%/năm; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 10%/năm; 70-80% các doanh nghiệp tham gia các sàn thương mại điện tử...

Giai đoạn 2031 đến 2045: giá trị tăng thêm của ngành thương mại sẽ đạt 10% đến 11%/năm; bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 12% đến 12,5%/năm; doanh thu qua sàn thương mại điện tử chiếm 50% trở lên...

Nghệ An nỗ lực hoàn thiện, thay đổi các chính sách, môi trường đầu tư để tạo đà phát triển thương mại trên địa bàn tỉnh.

Để đạt những mục tiêu này, tỉnh Nghệ An nỗ lực cải thiện chính sách, môi trường đầu tư cũng như quản lý hoạt động thương mại. Điển hình như: rà soát, sửa đổi kế hoạch phát triển chợ, siêu thị và trung tâm thương mại phù hợp với việc sắp xếp lại đơn vị hành chính và thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp;

Ban hành nghị quyết quy định một số chính sách hỗ trợ hoạt động xúc tiến thương mại và xuất khẩu; chính sách hỗ trợ, khuyến khích xây dựng và đầu tư hạ tầng chợ nông thôn; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh;

Ban hành chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tư nhân theo tinh thần Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị, thực hiện chuyển đổi số theo tinh thần Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số Quốc gia...

Ngoài ra, tiếp tục đổi mới công tác quản lý Nhà nước, nâng cao hiệu quả về hoạt động thực thi pháp luật trong lĩnh vực thương mại. Chuyển đổi theo hướng số hóa công tác quản lý thông qua việc xây dựng và đưa vào vận hành hệ thống tích hợp, kết nối, liên thông các cơ sở dữ liệu lớn về thương mại.

Tăng cường thanh kiểm tra hoạt động kinh doanh, thương mại, ổn định cân đối cung cầu thị trường, giá cả. Đẩy mạnh công tác chống hàng giả, hàng lậu, gian lận thương mại...

Tạo đà từ những hành động cụ thể

Với những mục tiêu tăng trưởng mới trong lĩnh vực thương mại trên địa bàn tỉnh trước không ít những khó khăn, thách thức, Nghệ An tiếp tục đề ra các giải pháp trọng tâm hơn với những hành động mang tính quyết liệt hơn.

Trưởng phòng Quản lý thương mại Sở Công thương Nghệ An Nguyễn Văn Hiệp cho biết, với những mục tiêu đề ra, UBND tỉnh giao Sở Công thương là cơ quan đầu mối, theo dõi, đôn đốc các địa phương, sở ngành triển khai thực hiện các giải pháp, nhiệm vụ.

Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các đơn vị liên quan tham mưu, rà soát các hệ thống văn bản quy phạm pháp luật để kịp thời ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ những quy định chồng chéo hoặc không phù hợp, nhằm khuyến khích, thu hút mọi nguồn lực xã hội tham gia hoạt động sản xuất, kinh doanh...

Phối hợp các đơn vị đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá, kết nối, tiêu thụ sản phẩm. Hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. Hỗ trợ phát triển thương hiệu sản phẩm, khai thác hoạt động thu hút đầu tư và phát triển thương mại...

Nâng cao quản lý Nhà nước, năng lực cạnh tranh, xúc tiến quảng bá, liên kết kết nối thị trường trong, ngoại tỉnh.

Trong kế hoạch định hướng, tỉnh Nghệ An nêu lên các giải pháp cụ thể như phát triển doanh nghiệp phân phối, gắn kết lưu thông với sản xuất, đẩy mạnh các chuỗi liên kết cung ứng sản phẩm, hàng hóa. Phát triển thương mại điện tử, các loại hình thương mại điện tử trên nền tảng số.

Phát triển nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Phối hợp với bộ, ngành đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức...nhằm nâng cao năng lực quản lý cho cán bộ thực hiện nhiệm vụ, phân tích thông tin thị trường, đẩy mạnh hoạt động thương mại.

Đẩy mạnh hợp tác ba bên Nhà nước – Nhà trường – Doanh nghiệp phát triển thị trường lao động... Nâng cao ý thức, đẩy mạnh công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động thương mại. Phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý hoạt động thương mại gây ô nhiễm môi trường. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc các dự án đầu tư phát triển thương mại về việc chấp hành quy định, tiêu chuẩn môi trường, các quy định pháp luật liên quan...

Tác giả: Hoàng Phạm

Nguồn tin: kinhtedothi.vn