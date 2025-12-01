Cháy tại nhà máy Bia Hà Nội, cột khói đen bốc ngùn ngụt

Hiện trường vụ cháy nhà máy bia Hà Nội - Ảnh: Đ.H.

Sáng 1-12, nhà máy Bia Hà Nội Habeco trên đường Hoàng Hoa Thám xảy ra hỏa hoạn.

Chỉ huy Công an phường Ngọc Hà (Hà Nội) cho biết, công an phường đang phối hợp với lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, để khống chế ngọn lửa và cứu hộ cứu nạn.

Nhân chứng cho biết cột khói đen từ vụ cháy bốc cao hàng chục mét. Nhiều xe chữa cháy và cảnh sát được huy động tới hiện trường.

Giao thông qua khu vực và trên một số tuyến đường gần đó như Thụy Khuê, Nguyễn Đình Thi... ùn ứ cục bộ.

Khoảng hơn 6h cùng ngày, vụ hỏa hoạn chưa được dập tắt. Nguyên nhân vụ việc và thiệt hại liên quan đang được thống kê.

Tác giả: Hồng Quang

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ