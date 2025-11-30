Sửa quốc lộ không đặt cảnh báo, nhiều ô tô sụp hố, lủng bánh

Một vị trí sửa quốc lộ 7A qua xã Diễn Châu, Nghệ An được đào lên nhưng không có biển cảnh báo cho người tham gia giao thông - Ảnh: TÂM PHẠM

Sáng 29-11, nhiều người dùng mạng xã hội phản ánh tình trạng hư hỏng bánh xe khi chạy trên quốc lộ 7A, đoạn qua xã Diễn Châu, Nghệ An.

"Cầu vượt đường sắt qua Diễn Châu, Nghệ An với quốc lộ 7A có mấy cái hố không đặt cảnh báo, rất nhiều xe nổ lốp, anh em bằng hữu đi qua nhẹ chân ga", tài khoản Anh Ngo chia sẻ trên diễn đàn ô tô Nghệ An.

Tiếp đó tài khoản Ngô Tiến Dũng cũng đăng tải nội dung: "Nhờ mọi người chia sẻ để bên thi công có trách nhiệm sự việc tại địa phận cầu vượt quốc lộ 7A qua Diễn Châu hiện có nhiều xe ô tô bị hư hỏng".

Kèm theo đó là các hình ảnh, video cho thấy trong đêm tối có nhiều hố sâu chừng 10cm ở cả hai làn đường trên quốc lộ 7A, nhưng không có bất kỳ biển cảnh báo nguy hiểm nào từ đơn vị thi công.

Nhiều ô tô phải dừng lại bên đường sau khi bị hỏng lốp, chờ xe cứu hộ tới "giải cứu".

Nhiều ô tô bị hỏng lốp do đi vào hố sửa đường - Ảnh: TÂM PHẠM

Chị T.T.L. - ngụ phường Vinh Hưng, Nghệ An - cho biết khoảng 7h tối 28-11, chị chạy xe trên quốc lộ 7A hướng Diễn Châu - Đô Lương tới đoạn cầu vượt đường sắt xã Diễn Phúc (cũ) thì xe đi vào hố sâu do đơn vị sửa đường không đặt biển cảnh báo.

"Hai lốp xe của tôi bị hỏng, thiệt hại hơn 4 triệu đồng", chị L. cho hay.

Cộng đồng mạng bày tỏ bức xúc trước việc đơn vị thi công sửa đường nhưng lại không đặt biển cảnh báo cho người đi đường biết.

"Làm đường mà như đánh bẫy người dân. Ô tô thì hư hỏng, nếu xe máy chắc cũng bay cả trăm mét", bạn Hữu Văn bình luận.

Cho rằng việc sửa đường mà không đặt biển cảnh báo là vô trách nhiệm và xem nhẹ tính mạng của người tham gia giao thông, bạn Ngoc Cương đề nghị cơ quan chức năng làm rõ trách nhiệm của nhà thầu, đơn vị thi công.

Công an xã Diễn Châu, Nghệ An yêu cầu đơn vị thi công đặt biển cảnh báo - Ảnh: Công an xã Diễn Châu

Sáng 29-11, Công an xã Diễn Châu cho hay ngay sau khi nhận được thông tin phản ánh, công an xã đã có mặt kịp thời, liên hệ với đơn vị thi công để triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người đi đường.

Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 7A dài 225km có vốn đầu tư hơn 1.300 tỉ đồng được khởi công từ tháng 9-2022. Đến nay dự án còn chậm tiến độ do vướng mắc về giải phóng mặt bằng, nhiều hạng mục vẫn chưa hoàn thành.

Hằng năm Bộ Xây dựng bố trí ngân sách, giao Cục Đường bộ Việt Nam duy tu, sửa chữa, bảo đảm khai thác an toàn, thuận lợi quốc lộ 7A.

Tác giả: Doãn Hòa

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ