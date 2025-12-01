4 người thiệt mạng trong một vụ xả súng ở California

Người phát ngôn sở Cảnh sát quận San San Joaquin, cho biết, một vụ xả súng đã xảy ra vào khoảng 18h (giờ địa phương) tại khu vực thuộc thuộc thành phố Stockton, bang California khiến 4 người thiệt mạng và 10 người bị thương trong đó có cả trẻ em.

Hiện trường vụ việc. (Ảnh: Reuters)

Nghi phạm đã nổ súng tấn công vào một bữa tiệc sinh nhật trẻ em, hiện tại danh tính chính xác của các nạn nhân vẫn chưa được xác định, giới chức cũng đang điều tra danh tính của tay súng.

Các quan chức địa phương cho biết nghi phạm nổ súng vẫn chưa bị bắt và cũng chưa biết động cơ của vụ xả súng đồng thời kêu gọi người dân giúp đỡ.

