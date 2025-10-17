Nghệ An thu hút gần 870 triệu USD vốn FDI

Theo Báo cáo của Sở Tài chính Nghệ An, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) quý III ước tăng 8,62%. Tính chung 9 tháng năm ước đạt 8,61% (đứng thứ 11/34 tỉnh, thành phố và đứng thứ 2 tiểu vùng Bắc Trung Bộ), cao hơn mức tăng 8,49% cùng kỳ năm 2024, tiệm cận kịch bản tăng trưởng 9 tháng là 8,95%.

Khu công nghiệp VSIP Vinh.

Trong đó, nổi bật là khu vực công nghiệp - xây dựng tiếp tục duy trì đà tăng trưởng cao, 9 tháng ước đạt 13,73%, riêng lĩnh vực công nghiệp tăng 15,15%. Khu vực dịch vụ tiếp tục duy trì ổn định với mức tăng trưởng 7,63%; tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 130.365,9 tỷ đồng, tăng 15,07%. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 3,268 tỷ USD, tăng 40% so với cùng kỳ.

Thu ngân sách 9 tháng thực hiện được 20.015 tỷ đồng, đạt 113% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 30% so với cùng kỳ. Chi ngân sách địa phương thực hiện 35.052 tỷ đồng, đạt 83,5% dự toán.

Tính đến ngày 30/9, tổng kế hoạch đầu tư công năm 2025 đã giải ngân 4.624,269 tỷ đồng, đạt 45,27%/tổng kế hoạch và đạt 50,99%/kế hoạch đã giao đầu năm.

Về thu hút đầu tư, trên địa bàn tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư/cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 55 dự án, điều chỉnh 147 lượt dự án. Tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm là 33.836 tỷ đồng, trong đó, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) là 869,1 triệu USD.

Mặc dù gặp bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục biến động phức tạp, khó lường, đi cùng với đó là thiên tai bão lụt xảy ra thường xuyên, đồng thời phải triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm, khối lượng công việc lớn song chính sự nỗ lực của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh quý III và tính chung 9 tháng duy trì được đà tăng trưởng và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh, tuy kinh tế - xã hội của tỉnh có nhiều kết quả tích cực nhưng tốc độ tăng trưởng chưa đạt theo kịch bản, mặc dù đặt kỳ vọng ở quý III sẽ có sự bứt phá nhưng thời gian này, bão lụt xảy ra thường xuyên nên rất khó thực hiện.

Bên cạnh đó, việc giải ngân xây dựng cơ bản cũng gặp khó khăn, thực tế nhiều địa phương cấp xã gặp lúng túng trong vấn đề này, việc bàn giao, tiếp nhận hồ sơ, dự án gặp nhiều khó khăn. Tình hình thu ngân sách của các địa phương cấp xã thường chủ yếu dựa vào nguồn đấu giá sử dụng đất, tuy nhiên việc sáp nhập đơn vị hành chính, ban hành bảng giá đất mới, việc điều chỉnh quy hoạch cũng đã làm ảnh hưởng đến nguồn thu này...

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đức Trung đề nghị toàn tỉnh cần tập trung các biện pháp để đạt cao nhất mục tiêu, chỉ tiêu về tăng trưởng năm 2025; nhất là ngành, lĩnh vực sản xuất kinh doanh đang còn dư địa. Tiếp tục quản lý, điều hành chặt chẽ, hiệu quả thu - chi ngân sách; phấn đấu đạt mục tiêu thu ngân sách 26.000 tỷ đồng; chi ngân sách tiết kiệm, hiệu quả, dành nguồn lực ưu tiên các nhiệm vụ khắc phục hậu quả thiên tai.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung kết luận tại phiên họp.

Ông Nguyễn Đức Trung lưu ý: “Cần thực hiện các biện pháp quyết liệt trong giải ngân đầu tư công; tập trung tháo gỡ khó khăn dự án cấp huyện trước đây nay chuyển sang chủ đầu tư mới; tổ chức, sắp xếp lại Ban Quản lý dự án cấp xã nhằm thực hiện nhiệm vụ trước mắt là hoàn thành giải ngân đầu tư công năm 2025 và lâu dài hơn là triển khai nhiệm vụ giải ngân đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2031; trong bố trí vốn đầu tư công phải trên tinh thần “trọng tâm, trọng điểm và không dàn trải”.

Tác giả: Thái Hòa

Nguồn tin: baodautu.vn