Va chạm với xe đầu kéo, 1 người tử vong

Trưa 30/11, xe đầu kéo BKS 65C - 110…lưu thông trên đường Lê Đức Anh, hướng từ cầu vượt An Sương về vòng xoay An Lạc. Khi đến đoạn giao với đường Liên Khu 4-5 (phường Bình Tân, TP Hồ Chí Minh) thì va chạm với xe máy BKS 50N2 - 260… do anh P.D.P. (SN 1989, ngụ TP Hồ Chí Minh) điều khiển.

Hiện trường vụ TNGT khiến 1 người tử vong.



Cú va chạm khiến xe máy bị đẩy đi một đoạn, anh P. tử vong tại chỗ. Vụ va chạm khiến đoạn đường Lê Đức Anh bị ùn ứ giao thông. CSGT phối hợp với Công an địa phương giải quyết vụ tai nạn đồng thời phân luồng chuyển hướng dòng phương tiện để tránh ùn ứ.

Theo nhiều người dân sống tại giao lộ này cho hay, hàng ngày lượng phương tiện lưu thông qua đây dày đặc nhưng rất nhiều phương tiện không chấp hành luật giao thông, thường xuyên lưu thông ngược chiều hoặc là băng ngang đường không quan sát nên thường xuyên xảy ra các vụ va quẹt. Thời điểm CSGT giải quyết vụ TNGT trên vẫn có nhiều xe máy lưu thông ngược chiều.

