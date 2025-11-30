Ẩu đả trong tiệc cưới khiến 3 người thương vong

Hai đối tượng bị bắt: Trịnh Hữu Cường (SN 1978, ngụ phường Khánh Hòa, TP Cần Thơ) về hành vi giết người; Phan Minh Tường (SN 2009, ngụ xã Thạnh Thới An, TP Cần Thơ), về hành vi cố ý gây thương tích.

Hai đối tượng Cường và Tường tại cơ quan Công an.

Lúc 23h ngày 29/11, Công an xã Thạnh Thới An nhận được tin báo về vụ “Giết người” xảy ra tại ấp Thạnh An 3, xã Thạnh Thới An, TP Cần Thơ; nạn nhân là Trần Chí Tưởng (SN 2003, ngụ ấp Thạnh An 3, xã Thạnh Thới An, TP Cần Thơ) bị tử vong.

Theo đó, vào thời gian trên tại nhà ông Trịnh Hữu Quốc (SN 1976, ngụ ấp Thạnh An 2, xã Thạnh Thới An) có tổ chức tiệc cưới cho con trai Trịnh Hữu Nhuận. Trong lúc diễn ra tiệc cưới, giữa những thanh niên đang nhảy múa, hát hò xảy mâu thuẫn, dẫn đến ẩu đả, đánh nhau. Trong lúc xô xát, anh Tưởng bị Cường dùng vật nhọn đâm một nhát vào ngực dẫn đến tử vong.

Đối tượng Cường bị bắt ngay trong đêm.

Vụ ẩu đả còn khiến anh Trịnh Hữu Khanh (SN 1990, ngụ phường Khánh Hoà, TP Cần Thơ) bị thương nặng ở vùng bụng; anh Phan Văn Sang (SN 1990, ngụ xã Thạnh Thới An, TP Cần Thơ), bị thương ở tay trái.

Sau khi nhận tin báo, Công an xã Thạnh Thới An nhanh chóng có mặt tại hiện trường xác mình nội dung vụ việc, tiến hành ghi lời khai người làm chứng, người bị hại; đồng thời phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ truy bắt các đối tượng gây án...

Tác giả: Văn Đức

Nguồn tin: cand.com.vn