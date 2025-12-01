940.000 đồng hỗ trợ A80 khiến sinh viên đặt dấu hỏi, hiệu trưởng lên tiếng

Mới đây, mạng xã hội xôn xao trước phản ánh của sinh viên Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội về khoản hỗ trợ sau khi tham gia chương trình A80 - kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

H.T., sinh viên năm hai, cho biết đã tham gia tập luyện 22 ngày trong khối xếp hình. Sau sự kiện, nhà trường xin số tài khoản để chuyển tiền hỗ trợ, nhưng H.T. chỉ nhận được 940.000 đồng bằng tiền mặt. Khi so sánh với bạn bè ở trường khác, cùng số ngày tham gia nhưng nhận từ 1,6 đến 2,2 triệu đồng, H.T. băn khoăn về sự chênh lệch. Nữ sinh còn lo ngại vì chứng từ ký không ghi rõ số tiền, trong khi giáo viên giải thích khoản hỗ trợ ít hơn do “trừ tiền ăn”.

Bài chia sẻ của sinh viên Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội về khoản hỗ trợ sau khi tham gia chương trình A80

Không chỉ vì thực nhận ít hơn, mà chúng em sợ có sự không công bằng, minh bạch ở số tiền mình cầm”, H.T. nói. Một sinh viên khác cùng khóa, cũng cho biết số tiền và quy trình nhận tương tự, và mong trường sớm làm rõ.

Phản ánh này nhanh chóng lan truyền trên nhiều diễn đàn, thu hút hàng nghìn lượt tương tác, với nhiều ý kiến nghi ngờ có khuất tất trong việc chi trả.

Trả lời báo chí, ông Phạm Văn Long - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội khẳng định: “Phản ánh của sinh viên là hiểu lầm, do giáo viên chưa thông tin đầy đủ. 940.000 đồng mới là khoản chi trả đầu tiên. Số tiền còn lại, hơn 500.000 đồng, sẽ được phát cùng giấy chứng nhận tham gia sự kiện tại lễ tuyên dương sinh viên từ 15 - 25/12”.

Ông Phạm Văn Long cho biết hiện trường đã chuẩn bị gần 1.000 giấy chứng nhận để trao cho sinh viên tham gia A80. “Ban đầu, chúng tôi muốn vinh danh từng sinh viên, nhưng thông tin chưa đầy đủ nên dẫn đến hiểu lầm không đáng có. Trường sẽ tổ chức buổi đối thoại với sinh viên vào 14h thứ Hai tới để lắng nghe, trao đổi và tháo gỡ vướng mắc”, Hiệu trưởng nói.

Sau vụ việc phản ánh của Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội, một sinh viên Trường Sư phạm Nghệ thuật Trung ương ở Hà Nội cho biết đến ngày 30/11, toàn bộ sinh viên tham gia A80 vẫn chưa nhận được khoản hỗ trợ nào, chỉ mới được phát giấy khen.

Thêm một phản ánh nữa của sinh viên trường khác về vấn đề này

Một số sinh viên phản ánh thêm rằng Nhà nước đã chi trả kinh phí đầy đủ, nhưng nhà trường chưa thực hiện việc chi trả cho các em, khiến nhiều người lo ngại về sự minh bạch.

Những phản ánh từ sinh viên hai trường cho thấy vấn đề chi trả hỗ trợ A80 vẫn còn nhiều vướng mắc, cần sự minh bạch và đối thoại thẳng thắn từ phía nhà trường để bảo đảm quyền lợi cho các em.

Tác giả: Thu Hằng

Nguồn tin: vov.vn