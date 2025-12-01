Chính sách giáo dục có hiệu lực từ tháng 12 năm 2025

Quy chế thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia sửa đổi, bổ sung được ban hành kèm Thông tư số 23/2025/TT-BGDĐT. Thông tư này có hiệu lực từ 9/12/2025, thay thế Thông tư số 17/2023/TT-BGDDT ngày 10/10/2023 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

Thông tư số 23/2025/TT-BGDĐT có những sửa đổi, bổ sung để phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của hoạt động thanh tra, kiểm tra trong quá trình tổ chức Kỳ thi, theo quy định tại Nghị định số 109/2025/NĐ-CP ngày 20/5/2025 của Thủ tướng Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ.

Về số lượng thí sinh dự thi, Quy chế mới quy định: Đối với kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, mỗi đơn vị dự thi được đăng ký tối đa 10 thí sinh cho đội tuyển mỗi môn thi. Riêng đơn vị dự thi Hà Nội được đăng ký tối đa 20 thí sinh cho mỗi đội tuyển). Các đơn vị dự thi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh thì thực hiện như sau:

Về bố trí phòng thi: Thí sinh dự thi môn Tin học trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia được bố trí phòng thi riêng; các máy tính được cô lập, không liên hệ với bất kỳ thiết bị, phương tiện nào trong và ngoài phòng thi.

Với môn Ngoại ngữ, buổi thi viết, mỗi môn Ngoại ngữ được bố trí phòng thi riêng, có một bộ máy nghe đĩa CD và loa, có ít nhất hai bộ máy nghe đĩa CD và loa dự phòng chung cho tất cả các phòng thi Ngoại ngữ. Buổi thi nói, thực hiện theo hướng dẫn tổ chức thi.

Về kiểm tra, Quy chế nêu rõ: Bộ GD&ĐT quyết định thành lập các đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị, tổ chức coi thi đối với các đơn vị dự thi và Hội đồng coi thi; kiểm tra công tác chấm thi, phúc khảo theo quy định pháp luật.

Sở GD&ĐT bố trí cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu để tham gia các đoàn kiểm tra của Bộ GD&ĐT khi có yêu cầu hoặc được giao nhiệm vụ theo quy định.

Các cơ quan, tổ chức và cá nhân tham gia tổ chức kỳ thi chịu sự thanh tra, kiểm tra của các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền theo phân cấp và quy định pháp luật.

Nơi tiếp nhận thông tin, bằng chứng về vi phạm Quy chế thi là Ban Chỉ đạo thi, Hội đồng coi thi; Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT.

Tác giả: Hải Bình t/h

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn