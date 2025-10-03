Nghệ An thiệt hại hơn 2.100 tỷ đồng do bão số 10

Công nhân điện lực ngày đêm khắc phục điện sau bão số 10.

Về người và nhà cửa, bão số 10 đã cướp đi sinh mạng của 4 người và làm 14 người bị thương ở nhiều địa phương. Bên cạnh đó, toàn tỉnh có 74 ngôi nhà bị sập hoàn toàn, hơn 1.500 ngôi nhà bị sạt lở, hư hỏng tùy mức độ, hơn 61.000 ngôi nhà bị tốc mái và 57.711 mét tường rào bị đổ sập.

Đối với lĩnh vực giáo dục, toàn tỉnh ghi nhận 45 trường bị ngập; trong đó, còn 30 trường chưa thể khắc phục. Có tới 332 trường học bị tốc mái, hư hỏng, với hơn 1.100 phòng học và hàng loạt thiết bị dạy học bị hỏng.

Đối với sản xuất nông nghiệp, toàn tỉnh có tới 4.656ha lúa, 7.864ha rau màu, 7.923ha cây lâu năm bị thiệt hại, cùng 45.661ha rừng và hơn 69.000 cây xanh bị gãy đổ.

Gần 400 nghìn con gia cầm bị chết do bị ngập nước.

Trong chăn nuôi, gần 400 nghìn con gia cầm và hơn 1.200 con gia súc bị cuốn trôi hoặc chết, hàng nghìn chuồng trại hư hỏng; hơn 8.500ha nuôi cá, 245ha nuôi tôm và hàng chục lồng bè bị thiệt hại.

Về hệ thống thủy lợi, bão số 10 đã gây sạt lở gần 500m đê biển, hơn 1.000m kè và hơn 26.000m kênh mương nội đồng. Nhiều trạm bơm, cống, đập nhỏ bị hư hỏng, ảnh hưởng nghiêm trọng công tác chống úng.

Tuyến đường ven sông Vinh bị nứt gãy sau bão số 10.

Về giao thông, mưa bão đã gây 29 điểm ách tắc trên quốc lộ và tỉnh lộ, cùng hơn 150 điểm ngập cục bộ trên các tuyến đường địa phương. Nhiều cây cầu dân sinh bị cuốn trôi, hơn 19km đường giao thông bị sạt lở, khiến việc đi lại, vận chuyển hàng hóa, cứu trợ vô cùng khó khăn...

Tổng thiệt hại ước tính hơn 2.100 tỷ đồng.

Trước thiệt hại do bão, lũ gây ra, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 2171/QĐ-TTg ngày 2/10/2025 hỗ trợ 2.524 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2025 cho 15 địa phương để hỗ trợ dân sinh, khắc phục công trình đê điều, hồ chứa thủy lợi, công trình phòng, chống thiên tai, cơ sở hạ tầng thiết yếu, bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai cấp bách do ảnh hưởng của cơn bão số 10 và các đợt thiên tai khác từ đầu năm 2025. Tỉnh Nghệ An được hỗ trợ 500 tỷ đồng.

Tác giả: Trung Hiếu

Nguồn tin: nhandan.vn