Bí quyết trang điểm bảo vệ làn da trong mùa lạnh

Trang điểm mùa đông luôn là thử thách với các tín đồ làm đẹp bởi làn da khô, bong tróc dễ khiến lớp nền không mịn, kem che khuyết điểm không bám lâu, son môi nhanh trôi. Nếu không biết cách chăm sóc và lựa chọn sản phẩm phù hợp, tình trạng nền mốc, không đều màu làm bạn mất tự tin. Tham khảo những cách trang điểm mùa đông để lớp makeup luôn tươi tắn, mịn màng và lâu trôi, bảo vệ làn da khỏi khô nẻ trong mùa lạnh.

Làm sạch da mặt

Tẩy trang thật sạch để loại bỏ dầu thừa, bụi bẩn trên da. Trước khi trang điểm, làm sạch da mặt là bước cực kỳ quan trọng để lớp trang điểm bám lâu, mịn màng và tránh tình trạng mốc hay bong tróc. Quá trình này giúp loại bỏ bụi bẩn, bã nhờn, mồ hôi và tế bào chết trên bề mặt da, tạo nền tảng lý tưởng cho các bước tiếp theo.

Bạn nên rửa mặt bằng sữa rửa mặt phù hợp với da và rửa với nước lạnh. Nhờ đó, lỗ chân lông sẽ được sạch và hạn chế được sự xâm nhập của các tác nhân gây hại cho da, Tránh chọn sữa rửa mặt chứa chất tẩy rửa quá mạnh, da có thể bị kích ứng, đỏ hoặc căng...

Dưỡng ẩm cho da

Da khô là do độ ẩm thấp, khiến da dễ xuất hiện nếp nhăn và thiếu độ bóng. Vì vậy, trước khi trang điểm, bôi kem dưỡng ẩm là bước không thể thiếu, đặc biệt là vào mùa đông.

Thoa kem dưỡng ẩm ngay sau khi rửa mặt để khóa độ ẩm và giúp kem hấp thụ tốt vào da trước khi trang điểm. Đợi từ 1 - 2 phút sau đó mới bắt đầu trang điểm để da thẩm thấu dưỡng chất và giúp phấn bám hơn ở các bước make up sau.

Cách trang điểm mùa đông không bị mốc nền, bong tróc/Ảnh minh họa/Internet

Đừng quên kem chống nắng

Mặc dù mùa đông nắng không chói lắm và trời thường nhiều mây nhưng tia cực tím vẫn hiện diện khắp nơi, đòi hỏi bạn vẫn phải sử dụng kem chống nắng. Hiện nay, nhiều loại kem chống nắng có tác dụng làm sáng và điều chỉnh tông màu da, nếu bạn có làn da ít khuyết điểm thì có thể dùng kem chống nắng thay cho kem nền.

Thoa kem lót trước khi trang điểm

Trước khi trang điểm, bạn có thể thoa một lớp kem lót trang điểm lên mặt, kem lót trang điểm có kết cấu tương tự như kem dưỡng nhưng là sự kết hợp giữa kem dưỡng và kem nền. Đặc điểm là rất mỏng và bám rất tốt vào da, giúp lớp nền dễ dàng trang điểm hơn.

Sử dụng kem nền với kết cấu mỏng nhẹ

Sử dụng các loại kem nền có tính dưỡng ẩm và dưỡng da. Sử dụng kem nền sẽ giúp cho lớp trang điểm giữ được lâu hơn và ít bị trôi phấn hay bay màu. Một gợi ý nhỏ là có thể kết hợp kem nền với một chút serum hoặc kem dưỡng ẩm để tăng độ căng bóng, đây là cách trang điểm mùa đông không bị mốc hiệu quả cho các nàng.

Phủ phấn đúng cách và xịt khóa nền

Phấn phủ giúp giữ lớp nền ổn định và ngăn ngừa tình trạng bóng nhờn trên da, với những người có làn da dầu, chọn phấn phủ có khả năng kiềm dầu sẽ giúp kiểm soát lượng dầu thừa, giữ cho lớp nền luôn tươi mới và đều màu.

Sau đó là sử dụng xịt khóa nền để giúp cố định lớp trang điểm, ngăn ngừa tình trạng lớp nền bị trôi hoặc bị mốc…

Dưỡng và tô son môi

Môi dễ bị khô vì thiếu tuyến dầu và bong tróc khi gặp thời tiết lạnh, có thể khiến son môi bị lấm lem. Đó là lý do tại sao việc tẩy tế bào chết cho môi là điều quan trọng để loại bỏ da chết, khô và cải thiện tông màu môi. Tẩy da chết nhẹ nhàng bằng khăn ẩm. Sau đó, thoa son dưỡng rồi tô son môi. Nên chọn son kem, vì có khả năng dưỡng ẩm tốt như son dưỡng có màu hơn là các loại son lì hoặc son lâu trôi.

Ảnh minh họa/Nguồn SKĐS

Trang điểm mắt

Đôi mắt chính là điểm nhấn cho toàn bộ khuôn mặt bạn. Do đó, những cô nàng có làn da khô, trước khi trang điểm cho đôi mắt hãy bôi một lớp sáp hoặc kem nền dưỡng ẩm trước khi tán màu mắt để đôi mắt thêm long lanh và nổi bật nhé. Bạn nên dùng phấn mắt màu nude, hồng phấn, cam,… để tạo cảm giác ấm áp và tự nhiên.

Chải mascara cho mắt quyến rũ

Là đồng minh thiết yếu cho vẻ ngoài của đôi mắt, mascara là một sản phẩm trang điểm không thể thiếu. Tuy nhiên, cần chải nhẹ để tránh hiện tượng vón cục và làm cho mắt trông tự nhiên hơn.

Tác giả: Bình Nguyên

Nguồn tin: kienthuc.net.vn