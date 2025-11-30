Đóng điện đường dây 220kV Đô Lương - Nam Cấm

Đây là công trình năng lượng cấp I, do EVNNPT làm chủ đầu tư, CPMB quản lý điều hành dự án, Công ty Truyền tải điện 1 tiếp nhận vận hành. Dự án được UBND tỉnh Nghệ An chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư tại Quyết định số 123/QĐ-UBND, ngày 11/11/2024.

Dự án hoàn thành vượt tiến độ hơn 1 tháng so với chủ trương đầu tư được phê duyệt. Để có được kết quả đó là sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương, sự chung sức của nhân dân có dự án đi qua. Cùng với đó là sự chỉ đạo điều hành quyết liệt của EVNNPT, CPMB và sự nỗ lực của các nhà thầu tham gia dự án.

Dự án đường dây 220 kV Đô Lương - Nam Cấm được xây dựng trên địa bàn các xã Thuần Trung, Bạch Hà, Văn Kiều, Phúc Lộc, Thuận Lĩnh, Nghi Lộc, Yên Trung của tỉnh Nghệ An.

Dự án có quy mô xây dựng 2 mạch đường dây 220kV từ Trạm biến áp 220kV Đô Lương đến Trạm biến áp 220kV Nam Cấm với chiều dài khoảng 37 km. Riêng đoạn tuyến từ G4 - G6 (chiều dài tuyến khoảng 4 km) được xây dựng 4 mạch để kết hợp đi chung tuyến với 2 mạch Đường dây 110kV Đô Lương - Nam Đàn. Phần mở rộng ngăn lộ tại trạm biến áp 220kV Đô Lương sẽ lắp đặt thiết bị cho 2 ngăn lộ 220kV trong trạm biến áp 220 kV Đô Lương (hiện hữu) và liên kết hệ thống thông tin cho Đường dây 220kV Đô Lương - Nam Cấm.

Dự án sau khi hoàn thành sẽ đáp ứng nhu cầu điện năng cho phụ tải khu vực miền Trung, nơi tập trung một số phụ tải công nghiệp quan trọng hiện có và trong tương lai của tỉnh Nghệ An, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An.

Dự án tăng cường liên kết lưới điện giữa miền Bắc Việt Nam với Lào góp phần giải quyết tình trạng căng thẳng nguồn điện khu vực miền Bắc; hỗ trợ các đường dây trong khu vực tăng cường khả năng vận hành an toàn ổn định cho hệ thống điện Quốc gia; giảm tổn thất điện năng trong luới điện truyền tải, tăng hiệu quả sản suất kinh doanh của EVN, EVNNPT.

Tác giả: Văn Giáp

Nguồn tin: baotintuc.vn