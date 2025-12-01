Bão số 15 đang suy yếu trên khu vực phía Tây Bắc Biển Đông

Hồi 7h ngày 01/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,7 độ Vĩ Bắc; 111,6 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực Giữa Biển Đông.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62–74km/h), giật cấp 10. Di chuyển chậm theo hướng Tây.



Dự báo diễn biến bão (trong 24 đến 72 giờ tới): Thời điểm 7h ngày 02/12, bão di chuyển theo hướng Tây Nam, khoảng 5km/h; vị trí ở 13,80N–110,80E, trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực Giữa Biển Đông, cách bờ biển phía Đông tỉnh Gia Lai – Đắk Lắk khoảng 170km về phía Đông.

Cường độ suy yếu dần, cấp 6, giật cấp 8. Vùng nguy hiểm từ 12,00N–15,50N; phía Tây kinh tuyến 112,00E. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3: vùng biển phía Tây Bắc khu vực Giữa Biển Đông, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hoà.

Đến 19h ngày 02/12, bão di chuyển theo hướng Nam Tây Nam, khoảng 10km/h; vị trí 12,70N–110,10E, trên vùng biển Gia Lai đến Khánh Hoà; suy yếu thành vùng áp thấp, gió dưới cấp 6.

Dự báo tác động của bão: Gió mạnh, sóng lớn. Trên biển, vùng biển phía Tây Bắc khu vực Giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 6; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 7–8, giật cấp 10; sóng biển cao 2,0–4,0m, vùng gần tâm bão 3,0–5,0m; biển động mạnh.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

