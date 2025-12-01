Thời gian:
Bão số 15 đang suy yếu trên khu vực phía Tây Bắc Biển Đông

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, cơn bão số 15 đang hoạt động trên vùng biển phía Tây Bắc Biển Đông và có xu hướng suy yếu khi di chuyển về phía Tây Nam, gây gió mạnh và sóng lớn trên khu vực.

Hồi 7h ngày 01/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,7 độ Vĩ Bắc; 111,6 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực Giữa Biển Đông.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62–74km/h), giật cấp 10. Di chuyển chậm theo hướng Tây.


Dự báo diễn biến bão (trong 24 đến 72 giờ tới): Thời điểm 7h ngày 02/12, bão di chuyển theo hướng Tây Nam, khoảng 5km/h; vị trí ở 13,80N–110,80E, trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực Giữa Biển Đông, cách bờ biển phía Đông tỉnh Gia Lai – Đắk Lắk khoảng 170km về phía Đông.

Cường độ suy yếu dần, cấp 6, giật cấp 8. Vùng nguy hiểm từ 12,00N–15,50N; phía Tây kinh tuyến 112,00E. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3: vùng biển phía Tây Bắc khu vực Giữa Biển Đông, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hoà.

Đến 19h ngày 02/12, bão di chuyển theo hướng Nam Tây Nam, khoảng 10km/h; vị trí 12,70N–110,10E, trên vùng biển Gia Lai đến Khánh Hoà; suy yếu thành vùng áp thấp, gió dưới cấp 6.

Dự báo tác động của bão: Gió mạnh, sóng lớn. Trên biển, vùng biển phía Tây Bắc khu vực Giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 6; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 7–8, giật cấp 10; sóng biển cao 2,0–4,0m, vùng gần tâm bão 3,0–5,0m; biển động mạnh.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Tác giả: PV

Nguồn tin: Báo VOV

