Liên danh 3 thành viên trúng gói thầu giao thông gần 212 tỷ đồng tại Nghệ An

Nhà thầu duy nhất nộp hồ sơ dự thầu và trúng thầu là Liên danh Công ty CP Tây An - Công ty CP Tổng công ty Xây dựng Nghệ An - Công ty CP Tổng công ty Đầu tư và Xây dựng Nguyên Dũng. Giá trúng thầu là 211,919 tỷ đồng (giá gói thầu 212,368 tỷ đồng); thời gian thực hiện 24 tháng, hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh.

Đại diện Nhà thầu trúng thầu cho biết, công trình có chiều dài hơn 16 km, thực hiện nâng cấp, mở rộng và cải tạo tuyến đường ĐT.543B. Chủ đầu tư và Liên danh nhà thầu đang thương thảo hợp đồng. Sau khi hoàn thành, công trình sẽ giúp tăng cường kết nối giao thông cho người dân sống quanh vùng Thủy điện Bản Vẽ, Thủy điện Nâm Nơn và từ các xã vùng ven ra Quốc lộ 7, Quốc lộ 48C, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn các huyện miền Tây Nghệ An nói chung; đồng thời, tạo thuận lợi cho công tác cứu hộ, cứu nạn trong mùa mưa bão và góp phần hoàn thiện cơ sở hạ tầng của vùng, của địa phương.

Tác giả: Khánh Ngọc

Nguồn tin: baodauthau.vn