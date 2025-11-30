Nhiệt độ dưới 0°C, băng giá xuất hiện tại Na Ngoi (Nghệ An)

Thiếu tá Nguyễn Xuân Thành, Chính trị viên Đồn Biên phòng Na Ngoi, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An cho biết: Trong hai ngày 29 và 30-11, nhiệt độ xuống thấp đã khiến băng giá phủ trắng khu vực Trạm Kiểm soát Biên phòng Buộc Mú và vườn tăng gia của đơn vị. Đến khoảng 9 giờ, khi có nắng lên, băng mới bắt đầu tan. Hiện tượng băng giá cũng ghi nhận tại nhiều vị trí có độ cao lớn trên địa bàn Na Ngoi.

Những năm gần đây, một số điểm trên địa bàn xã Na Ngoi thường xuyên xuất hiện băng giá trong các đợt rét đậm, rét hại. Theo cảnh báo, trong những ngày tới, nền nhiệt ở Nghệ An tiếp tục duy trì ở mức thấp. Trước tình hình thời tiết khắc nghiệt, Đồn Biên phòng Na Ngoi đã triển khai nhiều biện pháp phòng, chống rét cho bộ đội; cử cán bộ xuống địa bàn tuyên truyền, hỗ trợ người dân che chắn chuồng trại, giữ ấm cho người và vật nuôi.

Nhiệt độ đo được tại Trạm Kiểm soát Biên phòng Buộc Mú ngày 30-11.

Băng giá phủ trắng cây cối.

Bộ đội Biên phòng tuyên truyền, vận động và giúp người dân gia cố nhà cửa, che chắn chống rét.

Tác giả: Hải Thượng

Nguồn tin: qdnd.vn