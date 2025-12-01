5 loại sàn nhà đẹp mã nhưng nhanh xuống cấp, dễ phải thay sớm

Nhiều loại sàn nhà gây ấn tượng bởi màu sắc và thiết kế hiện đại nhưng thực tế lại nhanh xuống cấp khi đưa vào sử dụng. Độ bền kém, dễ bong tróc, cong vênh hoặc phai màu khiến chủ nhà phải tốn thêm chi phí sửa chữa và thay mới chỉ sau thời gian ngắn.

Sàn nhà không chỉ chiếm diện tích lớn nhất trong căn hộ mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến cảm giác thoải mái và tính bền vững của không gian sống, vì vậy việc lựa chọn vật liệu phù hợp ngay từ đầu càng trở nên quan trọng.

Thị trường vật liệu hoàn thiện ngày càng đa dạng, kéo theo nhiều lựa chọn sàn nhà được quảng bá với ưu điểm nổi bật. Tuy nhiên, không phải loại nào cũng phù hợp với điều kiện khí hậu, cách sử dụng và đặc thù sinh hoạt của từng gia đình. Việc chọn sàn chỉ dựa trên yếu tố thẩm mỹ dễ dẫn đến rủi ro: tuổi thọ thấp, chi phí bảo trì tăng và ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm sống của chủ nhà. Dưới đây là những loại sàn phổ biến nhưng thường gây thất vọng khi đưa vào thực tế.

Sàn gỗ công nghiệp: dễ phồng rộp, cong vênh khi gặp ẩm

Sàn gỗ công nghiệp được ưa chuộng nhờ màu sắc đa dạng và chi phí hợp lý nhưng đặc tính cốt gỗ ép khiến loại sàn này rất nhạy với nước và độ ẩm. Chỉ cần hơi ẩm thấm từ nền hoặc nước tràn trong quá trình sinh hoạt, bề mặt đã có thể phồng rộp, tách lớp, cong vênh hay phát ra tiếng kêu khi di chuyển. Những khu vực gần cửa sổ, ban công hoặc nơi thường xuyên lau dọn bằng nước càng dễ bộc lộ nhược điểm, đặc biệt với khí hậu nóng ẩm của Việt Nam.

Ảnh minh họa

Thay vì lựa chọn những dòng sản phẩm giá rẻ dễ xuống cấp, nhiều chủ nhà hiện ưu tiên đầu tư vào các vật liệu bền hơn như sàn nhựa giả gỗ cao cấp với khả năng chống nước gần như tuyệt đối hoặc sàn gỗ kỹ thuật có cấu trúc ổn định, chịu ẩm tốt. Đây là hướng đi giúp nâng tuổi thọ sàn, giảm đáng kể chi phí sửa chữa trong dài hạn và vẫn giữ được vẻ đẹp tự nhiên của chất liệu gỗ trong không gian sống.

Sàn tông xám: tạo cảm giác lạnh, khó phối nội thất

Sàn xám từng là biểu tượng của phong cách tối giản và hiện đại. Tuy nhiên, tông xám lạnh lại khiến không gian trở nên nặng nề, thiếu sức sống, đặc biệt trong căn hộ nhỏ hoặc thiếu ánh sáng tự nhiên. Nhiều gia chủ cho biết sàn xám khiến phòng khách trông tối và khó phối đồ, vì hầu hết nội thất gỗ đều bị “dìm” màu. Khi đổi phong cách nội thất sang ấm áp hoặc tân cổ điển, sàn xám cũng trở nên lạc tông.

Thay vào đó, các gia đình có thể chọn các loại sàn gỗ hoặc gạch giả gỗ tông nâu nhạt, kem, be ấm, giúp không gian sáng hơn, thân thiện hơn và phù hợp với nhiều phong cách nội thất.

Gạch hoa họa tiết rối: nhanh lỗi mốt, khó thay đổi phong cách

Gạch hoa mang lại điểm nhấn nhưng những mẫu họa tiết dày đặc, màu sắc đậm dễ gây rối mắt và khiến không gian nhanh lỗi thời. Sau vài năm, khi xu hướng minimalism, Japandi hay Scandinavian lên ngôi, các mẫu gạch hoa phức tạp trở nên “lạc quẻ”, khiến cả căn phòng mất cân bằng thị giác. Để thay đổi phong cách, gia chủ thường phải gỡ bỏ toàn bộ lớp gạch gây tốn thời gian, chi phí và công sức.

Vì vậy, khi làm sàn nên ưu tiên gạch hoa đơn sắc, họa tiết tối giản, hoặc sử dụng gạch hoa ở diện tích nhỏ như bếp, lối vào còn lại chọn sàn trung tính để dễ thay đổi phong cách về sau.

Ảnh minh họa

Gạch nhám: dễ bám bẩn, mốc, khó vệ sinh

Gạch nhám thường được dùng cho khu vực ẩm ướt vì có độ bám tốt, giảm trơn trượt. Tuy nhiên, chính bề mặt sần lại khiến bụi bẩn, dầu mỡ, cặn xà phòng và rêu mốc bám chắc vào từng rãnh. Việc vệ sinh trở nên vất vả, phải chà mạnh bằng hóa chất, lâu ngày làm mòn bề mặt. Với những gia đình bận rộn, loại gạch này nhanh trở thành gánh nặng bảo trì.

Thay vào đó, gia chủ có thể dùng gạch bán nhám (semi-matte) hoặc gạch phủ men chống bám bẩn, vừa an toàn khi di chuyển vừa dễ dàng vệ sinh. Khu vực ngoài trời có thể chọn gạch terrazzo hoặc gạch chống trơn chuyên dụng.

Gạch trắng: lộ vết bẩn, vết xước và ố màu rõ rệt

Sàn trắng tạo cảm giác sạch sẽ, thoáng và sang. Nhưng trong thực tế, mọi dấu chân, vết nước, vết ố nhẹ hay xước nhẹ đều hiện rõ, buộc gia chủ phải lau chùi liên tục. Với gia đình có trẻ nhỏ hoặc thú cưng, sàn trắng nhanh bị xuống màu và mất độ bóng chỉ sau thời gian ngắn. Những viên gạch bị trầy còn khiến tổng thể không gian kém sang.

Vì vậy, hãy chọn gạch màu kem, be, ivory hoặc trắng ngà, có khả năng “che lỗi” tốt hơn nhưng vẫn giữ được độ sáng và rộng cho không gian.

Tác giả: Phương Anh

Nguồn tin: tieudung.giadinhonline.vn