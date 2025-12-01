Nigeria: thêm 26 người bị bắt cóc

Truyền thông Nigeria cho biết, các tay súng chưa rõ danh tính vừa tiến hành thêm 2 vụ bắt cóc trong ngày 30/11 với tổng cộng 26 nạn nhân.

Vụ bắt cóc thứ nhất xảy ra tại khu vực nhà thờ Ejiba thuộc bang Kogi, miền Trung Nigeria, với 11 người bị bắt giữ. 15 người khác bị bắt cóc khi một nhóm các tay súng tấn công vào một ngôi làng ở bang Sokoto thuộc khu vực Đông Bắc Nigeria.

Tương tự như nhiều vụ bắt cóc liên tiếp xảy ra thời gian gần đây tại Nigeria, chưa có nhóm vũ trang nào đứng ra nhận trách nhiệm thực hiện hai vụ bắt cóc mới nhất hôm qua.

Hiện trường một vụ bắt cóc ở Nigeria. (Ảnh: Reuters)

Tình trạng bắt cóc dân thường ngày càng diễn biến đáng lo ngại hơn tại Nigeria. Chỉ trong tháng 11 vừa qua, quốc gia Tây Phi này ghi nhận 4 vụ bắt cóc tập thể với tổng cộng gần 400 nạn nhân. Trong đó, vụ bắt cóc 303 học sinh tại bang Niger ngày 21/11, là diễn biến nghiêm trọng nhất.

Chỉ ít ngày sau vụ việc gây chấn động dư luận này, Tổng thống Nigeria Bola Tinubu đã phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc và ra lệnh tuyển mộ thêm hàng chục nghìn nhân viên an ninh để đối phó.

Tác giả: Bá Thi

Nguồn tin: vov.vn