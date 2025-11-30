Khánh thành tượng đài Bác Hồ với chiến sĩ Biên phòng ở Nghệ An

Công trình bắt đầu khởi công từ đầu tháng 8/2025, với tổng diện tích gần 200m², phần lớn kinh phí được huy động từ nguồn xã hội hóa. Đặc biệt, cán bộ và chiến sĩ trong đơn vị đã chung tay đóng góp khoảng 500 ngày công, thể hiện tinh thần trách nhiệm và gắn kết.

Lễ cắt băng khánh thành tượng đài “Nghe lời non nước - Bác Hồ với chiến sĩ Biên phòng”. Ảnh Hải Thượng

Tượng đài được chế tác bằng bê tông nguyên khối, phủ màu, cao 1,8m; bệ đỡ bằng bê tông cốt thép ốp đá đen kim tuyến, hệ thống tam cấp và sân nền lát đá, gạch chống trơn.

Công trình còn được lắp đặt hệ thống chiếu sáng sử dụng năng lượng mặt trời, tạo điểm nhấn thẩm mỹ và tiện lợi cho hoạt động dâng hương, báo công.

Tác phẩm được phỏng theo nguyên mẫu “Nghe lời non nước” của nghệ sĩ Vũ Trọng Khôi, mô tả hình ảnh Bác Hồ ân cần căn dặn các chiến sĩ Biên phòng, truyền tải thông điệp đoàn kết, vượt khó, và trách nhiệm bảo vệ biên cương.

Trong suốt quá trình thi công, đơn vị phải đối mặt với nhiều thử thách, từ mưa bão kéo dài đến việc triển khai nhiệm vụ xây dựng đơn vị điểm.

Tuy nhiên, với tinh thần quyết tâm và sự chung sức đồng lòng, cán bộ, chiến sĩ đã hoàn tất công trình chỉ sau 3 tháng.

Tượng đài không chỉ là công trình nghệ thuật mà còn là địa chỉ giáo dục truyền thống sâu sắc, nhắc nhở mỗi cán bộ, chiến sĩ Biên phòng về trách nhiệm và nghĩa vụ của mình.

Đây cũng là nơi dâng hương, báo công, tạo động lực để cán bộ, chiến sĩ tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, thực hiện phương châm “Tất cả vì bình yên biên cương Tổ quốc”.

Trong suốt cuộc đời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm sâu sắc đến lực lượng Biên phòng. Những lời huấn thị và chỉ dẫn của Người, từ Lễ thành lập lực lượng năm 1959 cho đến Đại hội Chiến sĩ thi đua Công an nhân dân vũ trang toàn quốc năm 1962, vẫn là kim chỉ nam định hướng cho từng thế hệ chiến sĩ hôm nay trong việc bảo vệ vững chắc biên cương Tổ quốc.

