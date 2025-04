Nghệ An tạm dừng nghiên cứu làm nghĩa trang có lò hỏa táng '5 không'

Khu vực dự kiến xây dựng nghĩa trang và lò hỏa táng ở xã Diễn Lợi, huyện Diễn Châu, Nghệ An - Ảnh: Goolge Maps

Sáng 22-4, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An cho biết ông Hoàng Phú Hiền - phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An vừa có văn bản gửi các Sở, ngành và UBND huyện Diễn Châu về việc tạm dừng nghiên cứu quy hoạch xây dựng cơ sở hỏa táng tại xã Diễn Lợi, huyện Diễn Châu.

Đây là vụ việc được người dân, dư luận quan tâm trong thời gian qua, khi người dân có nhiều đơn thư kiến nghị không xây dựng cơ sở hỏa táng ở xã Diễn Lợi.

Văn bản này được dựa trên theo đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư (nay là Sở Tài chính Nghệ An) và UBND huyện Diễn Châu về thủ tục đầu tư, quy trình, tác động của việc đầu tư xây dựng nghĩa trang, cơ sở hỏa táng tại xã Diễn Lợi.

Theo Sở Tài Nguyên và Nông nghiệp Nghệ An, tỉnh Nghệ An là tỉnh có diện tích rộng nhất cả nước, với dân số hơn 3,4 triệu người. Tuy nhiên công tác quy hoạch nghĩa trang tại Nghệ An chưa được quan tâm đúng mức, hầu hết là tự phát, chưa có quy hoạch bài bản và chưa đáp ứng được nhu cầu rất lớn của người dân.

Hiện nay hầu hết các tỉnh, thành phố trong cả nước đã có cơ sở hỏa táng, trong đó 2 tỉnh lân cận là Thanh Hóa và Hà Tĩnh đã được đầu tư xây dựng cơ sở hỏa táng và nghĩa trang sinh thái hoạt động hiệu quả.

Trong khi tỉnh Nghệ An vẫn chưa có dự án nào về lĩnh vực này. Do đó, việc triển khai xây dựng dự án nghĩa trang theo mô hình công viên sinh thái vĩnh hằng, với hình thức mai táng gồm: hỏa táng, cát táng, di chuyển và quy tập…là hết sức cần thiết và cấp bách.

Trong hồ sơ cơ sở hỏa táng tại xã Diễn Lợi được đưa ra ý kiến nhân dân giới thiệu, nghĩa trang này có quy mô 60ha.

Hình thức an táng tại nghĩa trang: cát táng, hỏa táng, di chuyển và quy tập theo quy hoạch xây dựng chi tiết được phê duyệt.

Dự án được quy hoạch lắp đặt lò hỏa táng có công nghệ đạt tiêu chuẩn bảo vệ môi trường của Việt Nam và châu Âu.

Đối với việc bảo đảm về an toàn môi trường của lò hỏa táng: hệ thống lò hỏa táng được sử dụng nhiên liệu đốt bằng khí gas, vận hành và xử lý khép kín, cam kết "5 không": không khói, không mùi, không nước thải, không bụi và không có tiếng ồn.

Ban đầu, dự án này dự kiến được xây dựng và hoàn thành sau 12 tháng kể từ ngày giao đất, cho thuê đất kể từ tháng 5-2025.

Tuy nhiên, quá trình lấy ý kiến cộng đồng dân cư, người dân không đồng ý việc xây dựng lò hỏa táng ở xã Diễn Lợi vì băn khoăn, lo lắng về ô nhiễm trong tương lai.

Trước đó, vào tháng 8-2024, UBND tỉnh Nghệ An đã có quyết định bãi bỏ các văn bản pháp lý do UBND tỉnh ban hành liên quan tới dự án công viên nghĩa trang sinh thái Vĩnh Hằng ở xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên có tổng mức đầu tư 465 tỉ đồng.

Tác giả: Doãn Hòa

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ