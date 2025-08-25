Người dân xã biên giới di dời khẩn trong đêm tránh bão số 5

Nằm ở vùng biên giới, địa hình nhiều núi cao, khe suối, đối mặt với mưa lớn, lũ quét, lũ ống và sạt lở đất, công tác di dời dân trong đêm xã biên giới Mường Típ (Nghệ An) được triển khai quyết liệt để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho nhân dân.

Bà Vi Thị Quyên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Mường Típ cùng công an, dân quân tự vệ, cán bộ xã hỗ trợ bà con bản Na Mì thu dọn đồ đạc cần thiết, nhanh chóng di chuyển ngay trong đêm khỏi vùng nguy hiểm tránh bão số 5

Ngay khi có lệnh di dời, tối 24.8, bà Vi Thị Quyên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã đã trực tiếp có mặt tại bản Na Mì, cùng công an, dân quân tự vệ, cán bộ xã gõ cửa từng nhà, vận động bà con thu dọn đồ đạc cần thiết, nhanh chóng di chuyển khỏi vùng nguy hiểm.

Trong mưa gió, ánh đèn pin, đèn pin điện thoại hắt sáng lối đi, từng hộ dân được dìu dắt, hỗ trợ di chuyển về nơi tập trung an toàn. Chỉ trong thời gian ngắn, 17 hộ dân với 76 nhân khẩu đã được sơ tán khẩn cấp.

Bà con bản Na Mì, xã biên giới Nghệ An di tản tránh bão trong đêm

Để bà con yên tâm, chính quyền xã đã chuẩn bị chu đáo các điểm tránh trú tập trung.

Tại đây, lương thực, thực phẩm, nước uống, chăn màn và các vật dụng thiết yếu được phân bổ đầy đủ.

Những gia đình có trẻ nhỏ, người già được bố trí chỗ nghỉ riêng, thuận tiện sinh hoạt. Ngoài ra, lực lượng y tế xã cũng túc trực, sẵn sàng chăm sóc sức khỏe cho bà con trong trường hợp cần thiết.

Cùng với công tác di dời, xã Mường Típ tăng cường tuyên truyền liên tục trên hệ thống loa phát thanh, các nhóm mạng xã hội các bản, đồng thời cử cán bộ trực tiếp xuống từng thôn, bản nhắc nhở người dân.

Nằm ở vùng biên giới, địa hình nhiều núi cao, khe suối, đối mặt với mưa lớn, lũ quét, lũ ống và sạt lở đất, công tác sơ tán bà con vùng cao được triển khai quyết liệt

Thông điệp “không ra sông suối, không đánh bắt thủy sản, hạn chế đi lại khi bão đổ bộ” được nhắc đi nhắc lại, nhằm nâng cao cảnh giác, tránh tâm lý chủ quan.

Tất cả các hộ dân đều ký cam kết chấp hành nghiêm túc các quy định ứng phó bão, không tự ý quay lại nhà khi chưa có chỉ đạo của chính quyền.

Chứng kiến sự tận tình của cán bộ xã, ông Cụt Văn Thoong, người dân bản Na Mì, xúc động chia sẻ: “Cấp ủy, chính quyền xã Mường Típ rất gần gũi với nhân dân.

Chính quyền xã Mường Típ vận động, hỗ trợ bà con vùng cao tránh bão

Từ khi kiện toàn bộ máy, bà con càng nhận được sự quan tâm sát sao hơn. Đặc biệt trong đợt bão này, cán bộ đã trực tiếp xuống bản, hỗ trợ chúng tôi di chuyển, lo chỗ ăn ở, nơi nghỉ chu đáo. Nhờ vậy mà bà con yên tâm, không còn sợ hãi khi nghe tin bão lớn sắp vào.”

Không chỉ riêng Na Mì, tại nhiều bản khác của xã Mường Típ, công tác kiểm tra, chằng chống nhà cửa, gia cố công trình hạ tầng cũng được triển khai đồng loạt.

Lực lượng chức năng đưa người dân tránh bão ngay trong đêm

Các trường học, trụ sở, nhà văn hóa trở thành điểm tập trung sơ tán, đảm bảo an toàn trong điều kiện mưa bão. Các tuyến đường trọng yếu được rà soát, phát quang cây xanh, kiểm tra cầu, cống để hạn chế nguy cơ tắc nghẽn, sạt lở.

Với phương châm “4 tại chỗ”, chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, hậu cần tại chỗ và phương tiện tại chỗ, xã Mường Típ đã huy động tối đa nhân lực, vật lực để chủ động ứng phó.

Lực lượng dân quân, công an, y tế luôn trực ban 24/24, sẵn sàng tham gia cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống khẩn cấp. Tinh thần “không để bất kỳ người dân nào bị bỏ lại phía sau” được quán triệt đến từng cán bộ, chiến sĩ, từng tổ công tác.

Công tác kiểm tra, chằng chống nhà cửa, gia cố công trình hạ tầng tránh bão số 5 được triển khai đồng loạt tại xã biên giới

Trong bối cảnh thiên tai ngày càng diễn biến bất thường, sự chỉ đạo quyết liệt, tinh thần gần dân, sát dân của chính quyền cơ sở đã trở thành điểm tựa vững chắc cho người dân vùng biên.

Công tác phòng chống bão số 5 tại xã Mường Típ không chỉ thể hiện sự chủ động, trách nhiệm của chính quyền, mà còn là minh chứng rõ nét cho sự đoàn kết, gắn bó quân – dân, cùng nhau vượt qua khó khăn, bảo vệ tính mạng và tài sản trước thiên tai khắc nghiệt.

