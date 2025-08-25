Xe chở thư báo cháy rụi trên đường

Thông tin ban đầu, khoảng 20h ngày 24/8, tại Km1061+700 QL1 đoạn qua thôn An Nghĩa, xã Tư Nghĩa (Quảng Ngãi) xảy ra vụ cháy ôtô tải chở hàng thư báo BKS 29K-057.XX do lái xe Nguyễn Thanh T (SN 1978, trú tỉnh Quảng Trị) điều khiển lưu thông theo hướng Bắc vào Nam.

Chiếc ôtô tải bốc cháy ngùn ngụt trên QL1.

Lực lượng Cảnh sát PCCC Quảng Ngãi nỗ lực dập tắt đám cháy.

Phát hiện vụ cháy, lái xe nhanh chóng cho dừng xe cách xa nhà dân rồi khẩn trương xuống xe gọi báo lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Quảng Ngãi.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã xuất 2 xe chữa cháy cùng 14 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường làm nhiệm vụ. Lực lượng CSGT và Công an xã Tư Nghĩa cũng có mặt tại hiện trường phân luồng giao thông, phối hợp triển khai phương án chữa cháy. Đến 21h, vụ cháy được dập hoàn toàn.

Bước đầu cơ quan chức năng xác định nơi phát cháy đầu tiên là bên trong thùng xe tải. Nguyên nhân vụ cháy và thống kê cụ thể thiệt hại do vụ cháy gây ra đang được tiếp tục xác minh, làm rõ.

Tác giả: Ngọc Thi

Nguồn tin: cand.com.vn