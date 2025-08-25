Số thương vong tại Gaza vượt 220.000 người

Thông báo của cơ quan Y tế Gaza cho biết, trong ngày 24/8, quân đội Israel tiếp tục mở thêm nhiều cuộc không kích, pháo kích và tấn công bộ binh dữ dội vào hàng loạt khu vực khác nhau ở dải Gaza, trong đó có thành phố Gaza. Các cuộc tấn công khiến ít nhất 63 người chết, hơn 200 người bị thương, trong đó có nhiều trẻ em và phụ nữ.

Tính chung từ đầu chiến dịch tấn công tổng lực của Israel vào dải Gaza ngày 7/10/2023, tổng thương vong ghi nhận được tại dải Gaza đã lên tới hơn 220.000 người, trong đó hơn 62.600 người chết, gần 157.700 người bị thương. Hầu hết nạn nhân là dân thường, trong đó trẻ em và phụ nữ chiếm đa số.

Người bị thương được đưa vào Bệnh viện Shifa ở Gaza - Ảnh: AFP

Liên quan đến nỗ lực cứu trợ nhân đạo cho dải Gaza, quân đội Israel cho biết trong ngày 24/8, máy bay của 4 nước gồm Jordan, UAE, Đức và Indonesia, đã thả 111 kiện hàng cứu trợ gồm lương thực xuống dải Gaza. Tính chung từ ngày 26/7, thời điểm Israel bắt đầu nới lỏng thêm hoạt động cứu trợ cho Gaza, các quốc gia khu vực và thế giới đã thả tổng cộng 415 tấn hàng cứu trợ bằng máy bay xuống Gaza.

Tuy nhiên, theo đánh giá chung của cộng đồng quốc tế, lượng hàng cứu trợ được chuyển vào dải Gaza thời gian qua bằng cả đường không và đường bộ, vẫn còn quá ít so với nhu cầu cấp cấp bách thực tế hiện nay tại Gaza. Hôm 22/8, Liên Hợp quốc đã chính thức tuyên bố nạn đói ở Gaza, trong đó khoảng một nửa triệu người đối mặt “nạn đói thảm khốc”.

Về tình hình đàm phán ngừng bắn, kênh số 12 của Israel tối qua đưa tin, vòng đàm phán ngừng bắn gián tiếp tiếp theo giữa Israel và lực lượng Hamas, có thể được tiến hành tại UAE hoặc châu Âu, thay vì diễn ra tại Qatar và Ai Cập như trong suốt gần 2 năm qua.

Tuy nhiên, nguồn tin không cho biết thời điểm các cuộc đàm phán sẽ được nối lại, cũng như sự sẵn sàng tham gia của các bên liên quan, bao gồm các nhà trung gian quốc tế là Mỹ, Ai Cập và Qatar.

Tác giả: Bá Thi

Nguồn tin: vov.vn