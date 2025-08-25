Mỹ phát hiện ca giòi ăn thịt đầu tiên, lo ngại thiệt hại hàng tỷ USD

Bác sĩ thú y bang Nam Dakota Beth Thompson cho biết bà đã được thông báo về ca bệnh này trong tuần qua. Một nguồn tin khác dẫn email ngày 20/8 của một lãnh đạo Beef Alliance gửi tới các doanh nghiệp chăn nuôi cho hay Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) đã xác nhận ca nhiễm ở Maryland. Một quan chức bang Maryland cũng xác nhận thông tin này.

Theo bà Thompson, CDC không chủ động thông báo và đã để bang Maryland công bố. Người bệnh đã được điều trị, trong khi bang triển khai biện pháp phòng ngừa. Hiện chưa có bình luận từ CDC và Sở Y tế Maryland.

Ca bệnh được phát hiện chỉ hơn một tuần sau khi Bộ trưởng Nông nghiệp Mỹ Brooke Rollins cùng các quan chức liên bang công bố kế hoạch xây dựng cơ sở sản xuất ruồi vô sinh ở Texas nhằm đối phó dịch bệnh.

Cochliomyia hominivorax là loài ruồi ký sinh, con cái đẻ trứng vào vết thương của động vật máu nóng, kể cả người. Ấu trùng khi nở sẽ cắn rách thịt sống, có thể gây tử vong nếu không được xử lý. Ca nhiễm ở người hiếm gặp nhưng rất nguy hiểm.

Email của Beef Alliance cho biết ca nhiễm giòi ở Maryland đã được xác nhận ngày 20/8, song không cung cấp chi tiết vì lý do bảo mật. Các biện pháp kiểm soát đã được triển khai tại bang này. Một chuyên gia kinh tế chăn nuôi thuộc Đại học Texas A&M đã được yêu cầu lập báo cáo về tác động của việc ngừng nhập khẩu bò từ Mexico.

Giới phân tích cho rằng ca nhiễm tại Mỹ nhiều khả năng sẽ tác động mạnh đến thị trường bò thịt và gia súc, vốn đang ở mức giá kỷ lục do nguồn cung hạn chế. Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) đã đặt bẫy và triển khai lực lượng cưỡi ngựa tuần tra dọc biên giới, song vẫn bị một số nhà chăn nuôi gia súc và giới phân tích thị trường chỉ trích vì không hành động nhanh hơn để thúc đẩy việc tăng sản xuất ruồi vô sinh. Trong khi đó, Bộ Nông nghiệp Mexico đang xây dựng nhà máy sản xuất ruồi vô sinh trị giá 51 triệu USD ở phía Nam nước này.

Giòi đinh vít Tân Thế giới từng bị xóa sổ khỏi Mỹ vào thập niên 1960 nhờ chiến dịch thả hàng trăm triệu ruồi đực vô sinh. USDA ước tính một đợt bùng phát có thể gây thiệt hại khoảng 1,8 tỷ USD cho riêng bang Texas.

