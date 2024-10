Vì sao Nghệ An chưa có lò hỏa táng người qua đời?

Ông Nguyễn Văn Trường - phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An - Ảnh: Doãn Hòa

Chiều 7-10, tại buổi họp báo về tình hình kinh tế, xã hội, quốc phòng và an ninh quý 3-2024 tỉnh Nghệ An, phóng viên báo Tuổi Trẻ đặt câu hỏi liên quan đến việc quy hoạch xây dựng công viên nghĩa trang sinh thái và triển khai dự án lò hỏa táng với người qua đời đang nhận được quan tâm của dư luận.

Hủy dự án nhưng giữ quy hoạch nghĩa trang sinh thái

Trước đó, UBND tỉnh Nghệ An đã có quyết định bãi bỏ các văn bản pháp lý dự án công viên nghĩa trang sinh thái vĩnh hằng, do Công ty TNHH Phúc Lạc Viên - Đài hóa thân hoàn vũ Nghệ An làm chủ đầu tư ở xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên, với tổng mức đầu tư hơn 465 tỉ đồng.

Dự án được chấp thuận đầu tư từ năm 2017. Những năm qua, chủ đầu tư dự án đã bỏ kinh phí hàng tỉ đồng triển khai một số hạng mục.

Tuy nhiên trong quá trình thực hiện, người dân vùng dự án này có một số kiến nghị, băn khoăn như đề xuất về quyền lợi liên quan đến giải phóng mặt bằng, khoảng cách từ dự án đến khu dân cư không đảm bảo quy định và lo lắng đến vấn đề môi trường nước, gió của khu vực dân cư xung quanh.

Có thời điểm người dân còn mang chăn chiếu, mùng mền ra công trường dựng lán trại để phản đối việc thi công dự án trên.

Ông Nguyễn Văn Trường - phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An - cho biết nguyên nhân phải hủy bỏ do qua kiểm tra, rà soát cho thấy có một số văn bản pháp lý của dự án công viên nghĩa trang sinh thái Vĩnh Hằng được ban hành chưa đảm bảo trình tự, thủ tục và một số nội dung chưa phù hợp quy định của pháp luật về lĩnh vực liên quan.

Theo ông Trường, tuy chấm dứt dự án nhưng về địa điểm, khu vực công viên nghĩa trang sinh thái ở xã Hưng Tây vẫn giữ theo quy hoạch của tỉnh và huyện đã được phê duyệt. Tỉnh Nghệ An sẽ mời gọi nhà đầu tư khác triển khai theo đúng quy định.

"Chúng tôi cũng đang cùng phối hợp với huyện, chủ đầu tư dự án rà soát hồ sơ, xác định chi phí nhà đầu tư đã thực hiện để tham mưu cho UBND tỉnh xử lý", ông Trường nói.

Hiện tại, dư luận đang tiếp tục có ý kiến tới dự án làm lò hỏa táng ở xã Diễn Lợi, huyện Diễn Châu liệu có đảm bảo vấn đề về môi trường an toàn hay không.

Ông Trường cho hay địa phương đang lấy ý kiến của cộng đồng dân cư, các cơ quan có liên quan trước khi trình các cấp có thẩm quyền thông qua và phê duyệt.

Ông Nguyễn Duy Nhật - phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Nghệ An - cho rằng việc làm lò hỏa táng cho người qua đời là cấp thiết - Ảnh: Doãn Hòa

Xây lò hỏa táng là cần thiết và cấp bách

Trả lời thêm về vấn đề này, ông Nguyễn Duy Nhật - phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Nghệ An - cho biết Nghệ An là tỉnh có diện tích rộng nhất cả nước, với dân số hơn 3,4 triệu người, tuy nhiên công tác quy hoạch nghĩa trang còn gặp nhiều khó khăn.

Hiện nay hầu hết các tỉnh, thành phố trong cả nước đã có cơ sở hỏa táng, trong đó hai tỉnh lân cận là Thanh Hóa và Hà Tĩnh đã được đầu tư xây dựng cơ sở hỏa táng và nghĩa trang sinh thái hoạt động hiệu quả.

"Việc triển khai xây dựng dự án nghĩa trang theo mô hình công viên sinh thái vĩnh hằng, với hình thức mai táng gồm: hỏa táng, cát táng, di chuyển và quy tập… đáp ứng nhu cầu người dân là hết sức cần thiết và cấp bách", ông Nhật nhấn mạnh.

Về dự án nghĩa trang tại xã Diễn Lợi, ông Nhật cho biết hình thức an táng đây là cát táng, hỏa táng, di chuyển và quy tập theo quy hoạch xây dựng chi tiết được phê duyệt. Dự án không bố trí hung táng và chôn một lần.

Qua khảo sát, thẩm định về khoảng cách cự ly của dự án đến dân sinh thực tế, hàng rào khu đất dự kiến xây dựng dự án đến khu dân cư gần nhất có khoảng cách là 600m, khi quy hoạch chi tiết sẽ bố trí khu lò hỏa táng tại vị trí cách xa khu dân cư tối thiểu 750m (khoảng cách này đảm bảo 1,5 lần so với quy chuẩn).

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường Nghệ An, việc quy hoạch xây dựng các dự án nghĩa trang sinh thái trên địa bàn tỉnh Nghệ An (gồm 3 địa điểm tại các huyện: Diễn Châu, Hưng Nguyên và Nghĩa Đàn) thể hiện tầm nhìn chiến lược và chủ trương đúng đắn của Chính phủ, của tỉnh Nghệ An, phù hợp với xu thế văn minh về xây dựng công viên nghĩa trang sinh thái vĩnh hằng của cả nước và thế giới đã thực hiện.

Tác giả: Doãn Hòa

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ