Nghệ An: Các hồ chứa thủy điện, thủy lợi xả nước để “đón lũ”

Hồ chứa nước thủy điện Bản Vẽ xả nước, "đón lũ".

Chiều 24/8, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An đã có thông báo về việc vận hành xả nước các hồ chứa thủy điện Sông Quang và Bản Ang.

Để bảo đảm công tác vận hành điều tiết nước hồ chứa thủy điện Sông Quang được an toàn, theo đúng quy trình đã được tỉnh phê duyệt và phù hợp tình hình diễn biến thủy văn tại công trình, Công ty cổ phần Thủy điện Sông Quang dự kiến vận hành điều tiết hồ chứa thủy điện Sông Quang như sau: Bắt đầu từ 20 giờ ngày 24/8, xả tăng thêm lưu lượng, từ 25m3/s đến 500m3/s, bao gồm lưu lượng qua cửa van, qua tràn và lưu lượng phát điện qua các tổ máy; có thể thay đổi tùy thuộc vào lượng nước đến hồ. Việc vận hành điều tiết hồ chứa kéo dài đến khi hết mưa lũ.

Tiếp đó, sau 20 giờ 50 phút ngày 24/8, hồ chứa thủy điện Bản Ang (Xã Tương Dương) sẽ vận hành xả nước, với tổng lưu lượng xả dự kiến khoảng 200m3/s đến 1.000m3/s; bao gồm xả qua các cửa van đập tràn và tổ máy phát điện; có thể thay đổi tùy thuộc vào lưu lượng về hồ.

Trước đó, từ 22 giờ 30 phút đến 23/8, Nhà máy Thủy điện Chi Khê vận hành tăng lưu lượng xả với mức tổng lưu lượng xả khoảng dưới 1.500m3/s và có thể thay đổi tùy thuộc vào lưu lượng nước đến hồ. Việc vận hành tăng lưu lượng xả nước qua đập tràn sẽ kéo dài cho đến khi lưu lượng nước về hồ Chi Khê tương đương với lưu lượng phát điện qua các tổ máy.

Thực hiện Lệnh của Trưởng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai-Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An, từ chiều 23/8, Công ty Thủy điện Bản Vẽ vận hành hạ mực nước hồ để đón lũ. Theo đó, Công ty Thủy điện Bản Vẽ vận hành xả nước qua công trình với lưu lượng lớn hơn lưu lượng lũ về hồ nhưng không quá 1.000m3/s để hạ dần mực nước hồ về cao trình 191,5m.

Cùng với các hồ thủy điện, hồ thủy lợi Vực Mấu, cũng mở hai cửa xả.

Thời gian dự kiến kết thúc hoàn toàn xả nước qua đập tràn các hồ chứa nước thủy điện, thủy lợi khi lưu lượng nước về hồ nhỏ hơn lưu lượng phát điện qua các tổ máy.

Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai-Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An thông báo cho Ủy ban nhân dân các địa phương liên quan và thủ trưởng các ban, sở, ngành được biết, để thông báo cho chính quyền các cấp, các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư đang thi công ở ven sông, trên sông, các chủ phương tiện vận tải thủy và toàn thể nhân dân trên địa bàn thuộc hạ du các nhà máy thủy điện. Từ đó để triển khai các công việc cần thiết, bảo đảm an toàn về tính mạng, tài sản của Nhà nước và nhân dân.

Tác giả: Thành Châu

Nguồn tin: nhandan.vn