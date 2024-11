Nghệ An: Sẽ điều chỉnh tốc độ lưu thông trên tuyến Đại lộ Vinh - Cửa Lò trong tháng 11/2024

Dự án Đường giao thông nối Vinh - Cửa Lò (giai đoạn 2) có tổng chiều dài 10,8 km, đi qua địa bàn thành phố Vinh 3,4 km, huyện Nghi Lộc 4,8 km và thị xã Cửa Lò 2,63 km.

Điểm đầu của dự án tại Km0 giao với đường Trương Văn Lĩnh, thành phố Vinh và điểm cuối tại Km10+800 giao với đường Bình Minh, thị xã Cửa Lò, tổng mức đầu tư giai đoạn 2 là 1.415 tỷ đồng.

Đại lộ Vinh – Cửa Lò được thông xe và đưa vào hoạt động cuối tháng 8/2024. Đây là tuyến đường lớn và hiện đại nhất tỉnh Nghệ An có ý nghĩa rất quan trọng trong việc triển khai thực hiện và hoàn thành Đề án phát triển thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An thành trung tâm kinh tế, văn hóa vùng Bắc Trung Bộ.

Dự kiến trong tháng 11/2024, sau khi các hạng mục liên quan được hoàn thành, tốc độ lưu thông trên tuyến đại lộ Vinh - Cửa Lò sẽ được điều chỉnh

Sau hơn 2 tháng đưa vào hoạt động, nhiều người dân nhận định, tốc độ tối đa cho phép 50km/h là khá thấp đối với một tuyến đường lớn dẫn đến vẫn còn tình trạng ách tắc vào dịp cuối tuần.

Sở Giao thông vận tải Nghệ An cho biết, theo kế hoạch ban đầu, đến ngày 31/10, đơn vị thi công sẽ hoàn thiện các hạng mục để điều chỉnh lại tốc độ phù hợp. Tuy nhiên trong tháng 10/2024 do bị ảnh hưởng bởi yếu tố thời tiết nên một số hạng mục an toàn còn lại trên tuyến như lắp đặt biển báo, cọc tiêu, sơn đường, hoàn thiện đường ngang vuốt nối dân sinh... bị chậm trễ.

Hiện nay, đơn vị thi công đang tập trung nhân lực để hoàn thiện các hạng mục, phấn đấu trong tháng 11/2024 sẽ hoàn thành, từ đó mới có thể điều chỉnh lại tốc độ trên tuyến phù hợp theo quy định. Trước mắt, các phương tiện sẽ vẫn lưu thông với tốc độ tối đa 50km/h cho đến khi có thông báo mới.

Tác giả: An Phạm

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn