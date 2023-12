Đường giao thông nghìn tỷ nối Vinh - Cửa Lò dự kiến hoàn thành vào cuối quý II/2024

Thông thường vào thời điểm cuối tháng 12 hàng năm, chương trình Táo quân sẽ rục rịch triển khai khâu tập hợp nghệ sĩ và luyện tập để ghi hình vào đầu tháng 1 dương lịch. Tuy nhiên năm nay mặc dù đã gần hết tháng 12/2023 song phía VFC vẫn chưa có động thái khiến fan Táo băn khoăn về "số phận" của Táo quân năm nay.

Dự án Đường giao thông kết nối Vinh - Cửa Lò (giai đoạn 2) dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối quý II/2024. Ảnh: Văn Dũng

Dự án Đường giao thông kết nối Vinh - Cửa Lò được tỉnh Nghệ An phê duyệt vào năm 2010 với tổng mức đầu tư 4.157 tỷ đồng. Đây là tuyến đường lớn nhất tỉnh này với chiều dài 10,8km, thiết kế mặt đường rộng 160m, đi qua 3 địa phương gồm TP. Vinh, huyện Nghi Lộc và TX. Cửa Lò.

Tuy nhiên, sau 4 năm làm được hơn 600 tỷ đồng thì thiếu vốn, dự án được điều chỉnh xuống làm giai đoạn 2 với tổng mức đầu tư hơn 1.400 tỷ đồng.

Tuyến đường này khi hoàn thiện được kỳ vọng sẽ tạo trục giao thông kết nối nhanh 2 khu vực đô thị là TP. Vinh và thị xã Cửa Lò, hình thành trục không gian kiến trúc, tạo cơ sở thu hút đầu tư xây dựng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội toàn vùng.

Theo quyết định 4686/QĐ-UBND ngày 2/12/2021 của UBND tỉnh Nghệ An về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình đường giao thông nối Vinh – Cửa Lò (giai đoạn 2), diện tích sử dụng đất của dự án khoảng 138 ha, với tổng vốn đầu tư 1.415 tỷ đồng (trong đó: Xây lắp 1.211,5 tỷ đồng, GPMB 2,7 tỷ đồng, dự phòng và chi khác 200,8 tỷ đồng). Thời gian thực hiện dự án không quá 4 năm, kể từ ngày khởi công xây dựng.

Tháng 8/2022, giai đoạn 2 dự án được khởi động triển khai. Khu vực thi công ở giữa đường và có 3 nhà thầu thi công dự án gồm: Công ty TNHH Tân Hưng, CTCP xây dựng Tân Nam và Công ty TNHH Hòa Hiệp.

Giá trị giải ngân của dự án đến nay đạt 673,8/986,9 tỷ đồng đạt 68%. Ảnh: Văn Dũng

Ban quản lý dự án Công trình giao thông (Sở GTVT Nghệ An) cho biết, dự án được giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 là 1.415 tỷ đồng (trong đó, NSTW là 150 tỷ đồng; NSĐP là 1.265 tỷ đồng). Đến nay, tổng số vốn đã bố trí được hơn 938,3 tỷ đồng. Giải ngân đến nay được 692,9 tỷ đồng, đạt 74%.

Gói thầu Xây lắp của dự án hơn 986,9 tỷ đồng (trong đó, CTCP xây dựng Tân Nam hơn 690,7 tỷ đồng; Công ty TNHH Hòa Hiệp hơn 165,9 tỷ đồng; Công ty TNHH Tân Hưng hơn 130,1 tỷ đồng). Đến nay, giá trị thực hiện hơn 607,7 tỷ đồng, đạt 62% (trong đó, CTCP xây dựng Tân Nam hơn 437,7 tỷ đồng; Công ty TNHH Hòa Hiệp hơn 75,01 tỷ đồng; Công ty TNHH Tân Hưng hơn 95,04 tỷ đồng). Giá trị giải ngân của dự án đến nay đạt 673,8/986,9 tỷ đồng đạt 68%.

Trao đổi với Nhadautu.vn, ông Nguyễn Đức An – Phó Giám đốc Sở GTVT Nghệ An cho biết, các nhà thầu đang dồn lực, quyết tâm hoàn thành dự án đúng tiến độ đề ra. "Sở GTVT cũng đã chỉ đạo các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ để cố gắng hoàn thành dự án vào cuối quý II/2024", ông An nói.

Tuyến đường này khi hoàn thiện được kỳ vọng sẽ tạo trục giao thông kết nối nhanh 2 khu vực đô thị là TP. Vinh và thị xã Cửa Lò thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội toàn vùng. Ảnh: Văn Dũng

Được biết, 3 nhà thầu thi công dự án này là những "ông lớn" trong lĩnh vực xây dựng công trình ở Nghệ An và góp mặt ở nhiều công trình lớn trong tỉnh này cũng như trên cả nước.

Trong đó, CTCP xây dựng Tân Nam là nhà thầu "quen mặt" ở Nghệ An, tham gia hàng chục gói thầu lớn nhỏ trên địa bàn. Doanh nghiệp này được thành lập năm 2004, do ông Nguyễn Trọng Long (trú tại Yên Thành, Nghệ An) sở hữu. Tại ngày 7/9/2020, Tân Nam có vốn điều lệ 548,88 tỷ đồng, trong đó ông Nguyễn Trọng Long nắm giữ 98,087% cổ phần công ty.

Trong khi đó, Công ty TNHH Hoà Hiệp được thành lập từ năm 1994, đây là doanh nghiệp xây dựng có truyền thống bậc nhất, không chỉ ở Nghệ An.

Sự vươn lên nhanh chóng của nhà thầu này có vai trò không nhỏ từ các cổ đông, trong đó nổi bật nhất là ông Phạm Đình Hạnh - Giám đốc công ty. Tại ngày 10/5/2021, Hoà Hiệp có vốn điều lệ 570 tỷ đồng, trong đó, ông Hạnh trực tiếp sở hữu 39,6% phần vốn Hoà Hiệp, vợ ông là bà Phan Thị Sáu đứng tên 30,69%. Hai cá nhân họ Phạm khác là ông Phạm Chiến Hữu và ông Phạm Hoà Hiệp có lần lượt 9,91% và 19,8% phần vốn còn lại.

So với 2 doanh nghiệp được kể trên thì Công ty TNHH Tân Hưng khá kín tiếng ở Nghệ An.

Doanh nghiệp này cũng đã trúng nhiều gói thầu hàng chục, thậm chí hàng trăm tỷ đồng ở Nghệ An cũng như các tỉnh trên cả nước (với vai trò độc lập, liên danh chính, phụ).

Công ty TNHH Tân Hưng (có địa chỉ đóng tại khối Yên Giang, phường Vinh Tân, TP. Vinh) được thành lập vào ngày 15/11/2000, do ông Hoàng Văn Nguyên là người đại diện pháp luật công ty.

Tại ngày 5/1/2022, Tân Hưng có vốn điều lệ 473 tỷ đồng, trong đó, ông Hoàng Văn Nguyên nắm giữ 61,057% cổ phần; Hoàng Văn Hải (20,085%CP); Hoàng Dung Thuý Ngọc (7,4%CP); Hoàng Khánh Nghiên (4,693%CP); Bùi Thị Bắc (4,44%CP); Nguyễn Thị Là (2,326%CP).

Tác giả: Văn Dũng

Nguồn tin: nhadautu.vn