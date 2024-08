Nghệ An: Đại lộ Vinh - Cửa Lò dự kiến thông xe trước 15/8

Dự án Đại lộ Vinh - Cửa Lò nằm trong tổng thể của đồ án quy hoạch chung xây dựng Tp.Vinh, tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn 2050. Dự án được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt vào năm 2010 với tổng mức đầu tư 4.157 tỷ đồng. Đây là tuyến đại lộ lớn nhất tỉnh này với chiều dài 10,8km, thiết kế mặt đường rộng 160m, đi qua 3 địa phương gồm Tp.Vinh, huyện Nghi Lộc và Tx. Cửa Lò.

Tuyến đại lộ kỳ vọng sẽ tạo trục giao thông kết nối nhanh 2 khu vực đô thị Vinh và Cửa Lò, hình thành trục không gian kiến trúc, tạo cơ sở thu hút đầu tư xây dựng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội toàn vùng.

Đại lộ Vinh - Cửa Lò trị giá 3.500 tỷ đồng dự kiến thông xe trước 15/8. Ảnh S.H.

Dự án được chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 có tổng mức đầu tư 1.400 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ năm 2017 - 2021, điểm đầu ở nút giao với đại lộ Lê Nin, điểm cuối giao với trục đường Bình Minh, thị xã Cửa Lò. Giai đoạn này đã hoàn thành thông xe 2 làn đường, mỗi làn rộng 9m.

Giai đoạn 2 được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt tại Quyết định số 4686/QĐ-UBND, với tổng mức đầu tư của dự án là 1.415 tỷ đồng. Công trình do Sở Giao thông Vận tải Nghệ An làm chủ đầu tư, đi qua 3 địa phương, gồm Tp.Vinh, huyện Nghi Lộc và thị xã Cửa Lò, được khởi công giữa năm 2022. Thời gian hoàn thành dự án là 36 tháng (tính từ giai đoạn 1). Tính tổng mức đầu tư các hạng mục trên 3.500 tỷ đồng.

Đường chính mỗi bên rộng 16m, có 4 làn xe. Ảnh S.H.

Theo UBND tỉnh Nghệ An, sau khi hoàn thành, cùng với các đoạn còn lại sẽ kết nối tuyến đường ven biển khu vực Bắc Trung Bộ, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông khu vực cũng như của tỉnh Nghệ An. Từ đó rút ngắn được thời gian lưu thông giữa các vùng kinh tế, tạo động lực quan trọng để Nghệ An trở thành trung tâm gắn kết các tỉnh vùng Bắc Trung Bộ.

Ngoài ra, tuyến đường này còn có ý nghĩa đặc biệt cho an ninh quốc phòng, cứu hộ cứu nạn. Dự án quan trọng này sẽ cánh cửa hướng ra biển, tạo động lực phát triển quan trọng cho Nghệ An và các tỉnh khác.

Tác giả: Hà Thị Hằng

Nguồn tin: nguoiduatin.vn