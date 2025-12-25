Đường ven biển hơn 4.600 tỷ đồng ở Nghệ An sắp hoàn thành

Dự án đường ven biển Nghệ An dài hơn 64 km, đi qua nhiều xã, phường trước đây thuộc thị xã Hoàng Mai, các huyện Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Nghi Lộc và thị xã Cửa Lò. Toàn tuyến có 8 cây cầu bắc qua các cửa sông, cửa lạch, gồm 5 cầu lớn là Hoàng Mai, Lạch Quèn, Cửa Thơi, Lạch Vạn, Nghi Quang và 3 cầu nhỏ Tân Long, kênh Nhà Lê, Nghi Tân.

Trong đó, cầu Lạch Quèn tại xã Quỳnh Phú (trước đây thuộc huyện Quỳnh Lưu) đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, được đánh giá là một trong những cây cầu đẹp nhất trên tuyến, với thiết kế uốn lượn theo triền núi và ven biển. Mỗi buổi chiều muộn, tàu thuyền ra vào tấp nập. Ảnh: Quang Hà, Nhật Thanh.