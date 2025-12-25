Đường ven biển hơn 4.600 tỷ đồng ở Nghệ An sắp hoàn thành

Dự án đường ven biển Nghệ An dài hơn 64 km, đi qua nhiều xã, phường trước đây thuộc thị xã Hoàng Mai, các huyện Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Nghi Lộc và thị xã Cửa Lò. Toàn tuyến có 8 cây cầu bắc qua các cửa sông, cửa lạch, gồm 5 cầu lớn là Hoàng Mai, Lạch Quèn, Cửa Thơi, Lạch Vạn, Nghi Quang và 3 cầu nhỏ Tân Long, kênh Nhà Lê, Nghi Tân.
Trong đó, cầu Lạch Quèn tại xã Quỳnh Phú (trước đây thuộc huyện Quỳnh Lưu) đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, được đánh giá là một trong những cây cầu đẹp nhất trên tuyến, với thiết kế uốn lượn theo triền núi và ven biển. Mỗi buổi chiều muộn, tàu thuyền ra vào tấp nập. Ảnh: Quang Hà, Nhật Thanh.
Công trình có tổng mức đầu tư 4.651 tỷ đồng, gồm vốn ngân sách Trung ương và tỉnh. Trong đó hạng mục xây lắp là 3.200 tỷ đồng, giải phóng mặt bằng 933 tỷ đồng, tiền dự phòng và các chi phí khác 515 tỷ đồng. Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An là chủ đầu tư.
Công trình khởi công tháng 2/2022, dự kiến đưa vào sử dụng vào đầu năm 2026. Hiện nay đường đã thông xe kỹ thuật, đạt tiến độ 96%. Ngày 15/9/2023, UBND tỉnh Nghệ An quyết định chuyển tuyến đường ven biển từ Nghi Sơn (Thanh Hóa) đến Cửa Lò thành đường tỉnh 537C.
Đây là dự án giao thông trọng điểm quốc gia, được thiết kế theo tiêu chuẩn cấp III đồng bằng, nền đường rộng 12 m, mặt đường 11 m.
Ngoài bám biển, nhiều cung đường cũng đi qua những cánh đồng rộng lớn và khu dân cư.
Tại những vị trí qua cánh đồng, đơn vị thi công chỉ bố trí biển báo. Ở những khu dân cư tấp nập được lắp thêm đèn đường, kéo dài 1-2 km.
Một số đoạn bám biển thuộc xã Hải Lộc, trước đây thuộc huyện Nghi Lộc được lắp hàng rào sắt tạo cảnh quan và xây thêm kè chắn sóng.
Đoạn eo bám biển và núi ở xã Hải Lộc có cảnh quan đẹp, người dân đã tận dụng vỉa hè để bán cà phê, nước giải khát, đồ ăn vặt vào cuối buổi chiều mỗi ngày. Cách đó khoảng 1-2 km, một số nhà hàng kinh doanh hải sản đã được xây để phục vụ du khách và người dân địa phương.
Đường ven biển Nghệ An cũng trở thành nơi người dân đạp xe thể dục, ngồi uống nước hóng mát.
Điểm cuối của tuyến giao với cầu Cửa Hội bắc qua sông Lam, kết nối xã Đan Hải (trước đây thuộc huyện Nghi Xuân) và đường ven biển Hà Tĩnh.
Hiện nay, các xe có thể di chuyển một mạch trên đường ven biển của tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh với điểm đầu ở thị xã Nghi Sơn cũ (Thanh Hóa) và điểm cuối là phường Vũng Áng, trước đây thuộc thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh).
Cuối tháng 12, công nhân đang hoàn thành một số hạng mục đường kết nối dân sinh và hệ thống an toàn giao thông.
Ông Phan Văn Bình, Phó giám đốc Ban Quản lý dự án công trình giao thông tỉnh Nghệ An, cho biết tuyến đường sẽ tạo động lực phát triển kinh tế địa phương, tăng khả năng kết nối các vùng kinh tế trọng điểm từ Thanh Hóa đến Nghệ An. Dự án góp phần liên thông các đầu mối như Cảng biển quốc tế Vissai, Cảng Cửa Lò, Cảng DKC và các khu du lịch ven biển, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương.
Ngoài ý nghĩa kinh tế, tuyến đường còn giữ vai trò quan trọng trong bảo đảm quốc phòng - an ninh, tạo điều kiện cơ động lực lượng, ứng phó tình huống khẩn cấp. Đây cũng là trục cảnh quan, thúc đẩy phát triển du lịch ven biển và mở rộng không gian cho các đô thị du lịch của Nghệ An.
Hướng tuyến đường ven biển Nghệ An. Đồ họa: Hoàng Khánh
Tác giả: Đức Hùng
Nguồn tin: vnexpress.net