Toàn cảnh tuyến đường ven biển hơn 4.600 tỷ đồng ở Nghệ An trước ngày về đích

Theo đó, tuyến đường ven biển qua địa bàn tỉnh Nghệ An kết nối từ Nghi Sơn (Thanh Hóa) đến Cửa Lò (Nghệ An) có chiều dài thực tế hơn 60km. Dự án được triển khai thi công từ tháng 2/2022 với tổng mức đầu tư hơn 4.650 tỷ đồng. Trong đó, chi phí xây lắp là hơn 3.200 tỷ đồng, chi phí giải phóng mặt bằng là hơn 930 tỷ đồng, chi phí dự phòng và chi phí khác là hơn 515 tỷ đồng.