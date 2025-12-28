Toàn cảnh tuyến đường ven biển hơn 4.600 tỷ đồng ở Nghệ An trước ngày về đích

Theo đó, tuyến đường ven biển qua địa bàn tỉnh Nghệ An kết nối từ Nghi Sơn (Thanh Hóa) đến Cửa Lò (Nghệ An) có chiều dài thực tế hơn 60km. Dự án được triển khai thi công từ tháng 2/2022 với tổng mức đầu tư hơn 4.650 tỷ đồng. Trong đó, chi phí xây lắp là hơn 3.200 tỷ đồng, chi phí giải phóng mặt bằng là hơn 930 tỷ đồng, chi phí dự phòng và chi phí khác là hơn 515 tỷ đồng.
Dự án đường ven biển do Sở Giao thông vận tải Nghệ An (nay là Sở Xây dựng Nghệ An) làm chủ đầu tư. Dự án do các nhà thầu gồm: Công ty Cổ phần Xây dựng và lắp máy Trung Nam, Công ty Cổ phần Tập đoàn Miền Trung, Công ty Cổ phần Xây dựng Tân Nam, Công ty TNHH Hoà Hiệp, Công ty Hoàng Long thi công
Tuyến đường ven biển đi qua nhiều địa phương trọng điểm như phường Quỳnh Mai, xã Quỳnh Anh, xã Diễn Châu, xã An Châu… đến phường Cửa Lò.
Tuyến đường được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, nền đường rộng 12m, mặt đường 11m, cùng hệ thống 8 cây cầu hiện đại, trong đó có 5 cầu lớn (Hoàng Mai, Lạch Quèn, Cửa Thơi, Lạch Vạn, Nghi Quang) và 3 cầu nhỏ (Tân Long, kênh Nhà Lê, Nghi Tân).
Trên tuyến, nhiều đoạn đã xây dựng, lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng hoàn thiện và cho phép các phương tiện lưu thông.
Hệ thống đèn chiếu sáng và biển báo trên cầu cũng đã được hoàn thiện.
Công nhân đang hoàn thành một số hạng mục đường kết nối dân sinh và hệ thống an toàn giao thông.
Ở đoạn eo bám biển và núi ở xã Hải Lộc có cảnh quan đẹp, người dân đã tận dụng vỉa hè để bán cà phê, nước giải khát, đồ ăn vặt vào cuối buổi chiều mỗi ngày. Vì có view ra biển đẹp nên nhiều bạn trẻ tìm đến check - in. Cách đó khoảng 1-2km, một số nhà hàng kinh doanh hải sản đã được xây để phục vụ du khách và người dân địa phương.
Tuyến đường thoáng mát cũng trở thành nơi người dân đạp xe thể dục, ngồi uống nước hóng mát.
Trao đổi với Người Đưa Tin, ông Phan Văn Bình - Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án công trình giao thông tỉnh Nghệ An, cho biết, hiện tại dự án hoàn thành được 98%, còn một số hạng mục an toàn giao thông các đơn vị đang hoàn thiện. Dự kiến đầu năm 2026 sẽ đưa vào hoàn thiện. Tuyến đường này sẽ tạo động lực phát triển kinh tế địa phương, tăng khả năng kết nối các vùng kinh tế trọng điểm từ Thanh Hóa đến Nghệ An. Tuyến đường còn giữ vai trò quan trọng trong bảo đảm quốc phòng - an ninh, tạo điều kiện cơ động lực lượng, ứng phó tình huống khẩn cấp; thúc đẩy phát triển du lịch ven biển và mở rộng không gian cho các đô thị du lịch của Nghệ An.
Tác giả: Hà Hằng
Nguồn tin: nguoiduatin.vn