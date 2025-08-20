Nghệ An: Lan can chung cư gãy đổ, hàng trăm hộ dân sống trong lo sợ

Ngày 19/8, theo phản ánh của người dân, tại Chung cư C4 (Quang Trung cũ) nay thuộc phường Thành Vinh, Nghệ An, một phần lan can tầng 4 bất ngờ gãy đổ, treo lơ lửng. Sự cố khiến hàng trăm hộ dân sinh sống tại đây lo ngại khối bê tông có thể rơi xuống, đe dọa tính mạng người dân và người qua lại.

Một phần lan can bị gãy đổ, treo lơ lửng.

Khu chung cư Quang Trung được xây dựng từ năm 1974 với sự hỗ trợ của Cộng hòa Dân chủ Đức, đưa vào sử dụng từ năm 1976. Đây từng là biểu tượng hồi sinh của đô thị Vinh sau chiến tranh. Tuy nhiên, sau gần nửa thế kỷ sử dụng, toàn bộ 21 tòa nhà cao 5 tầng tại đây đã xuống cấp nghiêm trọng, nhiều hạng mục hư hỏng nặng, bong tróc, lộ thép hoen gỉ, tường và trần nhà nứt nẻ.

Khu chung cư Quang Trung (phường Quang Trung, TP Vinh, tỉnh Nghệ An) được Cộng hòa Dân chủ Đức (nay là Cộng hòa Liên bang Đức) viện trợ xây dựng từ năm 1974, bắt đầu đưa vào sử dụng từ năm 1976.

Theo thống kê, hiện còn khoảng 400 hộ dân, với gần 2.000 nhân khẩu, đang sinh sống tại 6 tòa nhà khu C (bao gồm C2 đến C6). Trong đó, nhiều hạng mục đã được gia cố tạm bằng nẹp sắt nhưng vẫn tiếp tục nứt gãy, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Người dân cho biết mỗi khi mùa mưa bão đến, họ luôn sống trong tâm trạng bất an.

Cột trụ ở tầng 1 khu chung cư Quang Trung đã bị bong tróc, lòi sợi thép bên trong.

Từ năm 2016, TP Vinh đã phê duyệt đề án cải tạo toàn bộ khu chung cư Quang Trung. Tuy nhiên, đến nay nhiều khu tái định cư chưa được triển khai, tiến độ giải tỏa chậm, khiến hàng trăm hộ dân chưa thể di dời.

Nhiều cột trụ bị nứt nẻ, bong tróc từng mảng lớn, lộ rõ cả cốt thép bên trong.

Trần nhà có thể rơi xuống bất kỳ lúc nào

Ông Nguyễn Việt Đức – Trưởng phòng Quản lý đô thị TP Vinh – cho biết: “Do khu tái định cư chưa xây dựng xong, 400 hộ dân tại khu C vẫn phải tiếp tục sinh sống trong điều kiện nguy hiểm. Thành phố đang phối hợp với các chủ đầu tư để đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo an toàn cho người dân”.

Trong khi chờ các giải pháp lâu dài, sự cố lan can gãy đổ tại chung cư C4 một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về mức độ xuống cấp của khu chung cư Quang Trung, đặt ra yêu cầu cấp bách về tái định cư và bảo đảm an toàn tính mạng cho hàng nghìn cư dân nơi đây.

