Nghệ An: Quy định mới “khơi thông” bế tắc cho nhiều dự án

Mới đây, chính quyền tỉnh Nghệ An đã ban hành quy định mới về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. Điều này không những giúp địa phương giải tỏa áp lực về công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, mà còn tạo điều kiện cho nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, giảm bớt lãng phí về nguồn lực.

Việc Nghệ An ban hành quy định mới về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất sẽ góp phần đẩy nhanh tiến độ các dự án trên địa bàn.

Trì trệ do “vướng” mặt bằng

Cách đây hơn 3 năm, dự án nâng cấp, mở rộng đường Bình Minh, TX Cửa Lò, tỉnh Nghệ An được HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 18 ngày 18/5/2021, với tổng mức đầu tư 310 tỷ đồng, nguồn vốn bao gồm cả ngân sách Trung ương và địa phương. Mục tiêu là sớm giúp phố biển Cửa Lò giải tỏa được sự ách tắc về giao thông trong mùa cao điểm du lịch hàng năm, đồng thời tạo cảnh quan môi trường đô thị ở khu vực này ngày càng xanh, sạch, đẹp.

Theo quyết định được phê duyệt, dự án có tổng chiều dài là 7,56 km, điểm đầu giao với đường Nguyễn Xí thuộc phường Thu Thủy và điểm cuối nối với đường ven Sông Lam tại vị trí cạnh cầu cảng Công ty bảo đảm an toàn hàng hải Bắc Trung Bộ. Giai đoạn 1 dự án thi công hơn 4 km, đoạn từ Quảng trường Bình Minh đến Cửa Hội và giai đoạn 2 thi công hoàn thiện nửa còn lại từ Quảng trường Bình Minh đến đường Nguyễn Xí.

Thời gian thực hiện dự án từ năm 2022 - 2026, nhưng chủ đầu tư và các nhà thầu phấn đấu sẽ hoàn thành dự án trong 2 năm. Cụ thể, giai đoạn 1 phấn đấu đến Tết Nguyên đán 2024 hoàn thành, còn giai đoạn 2 cố gắng vào cuối tháng 3/2024 sẽ thông đường để phục vụ cho mùa du lịch biển.

Tuy nhiên, dù phía nhà thầu rất nỗ lực trong việc triển khai thi công và đã hoàn thành đến 95% khối lượng dự án, nhưng do vướng mặt bằng của 3 hộ dân nên phải tạm ngừng thi công đoạn đường còn lại. Điều này đã khiến doanh nghiệp tiêu tốn rất nhiều chi phí về thời gian, nhân công, vật lực; đồng thời gây ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Dự án còn khoảng 30m chiều dài chưa thể thi công, gây khó khăn cho các phương tiện lưu thông trên đường.

Trao đổi với PV, đại diện Công ty CP Xây dựng Tân Nam - đơn vị thi công thực hiện đoạn dự án trên cho biết: Do không giải phóng mặt bằng được nên chúng tôi không thể triển khai thi công tiếp được. Con người và máy móc phải “nằm chơi” mấy tháng trời, gây lãng phí nguồn lực cho công ty. Chúng tôi rất mong địa phương sớm giải quyết việc đền bù cho các hộ dân để tiếp tục triển khai thi công, hoàn thiện dự án.

Ông Nguyễn Quang Tiêu - Phó Chủ tịch UBND TX Cửa Lò lý giải: Trước thời điểm này, UBND TX Cửa Lò vẫn đang thực Quyết định số 24/2022/QĐ-UBND do UBND tỉnh Nghệ An ban hành ngày 14/2/2022, quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh. Vậy nhưng, quyết định này hiện đã hết hiệu lực nên địa phương phải tạm dừng.

“Chúng tôi cũng đang rất nóng ruột chứ không riêng gì nhà thầu và người dân. Hiện, UBND TX Cửa Lò đã có phương án đền bù mới, tuy nhiên phải chờ cuộc họp hội đồng sắp tới để thông qua. Sau đó, UBND TX Cửa Lò sẽ lập tức triển khai phương án thi công với quyết tâm trong năm nay sẽ hoàn thiện tuyến đường này trước khi sáp nhập về TP Vinh” - Phó Chủ tịch UBND TX Cửa Lò thông tin thêm.

“Gỡ khó” bằng quy định mới

Ví dụ điển hình nêu trên là một trong nhiều dự án xây dựng hạ tầng giao thông hiện đang bị trì trệ do vướng đền bù, giải phóng mặt bằng ở địa bàn tỉnh Nghệ An. Tuy nhiên, mới đây, ông Nguyễn Văn Đệ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã ký, ban hành Quyết định số 33/2024/QĐ-UBND ngày 30/9 Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh.

Quyết định số 33 có hiệu lực từ ngày 10/10/2024, thay thế cho Quyết định số 24/2022/QĐ-UBND ngày 14/02/2022 của UBND tỉnh. Điều này không chỉ góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho chủ đầu tư và nhà thầu, mà còn làm giảm thiểu các tác động tiêu cực đến nền kinh tế, sự phát triển của đô thị và cuộc sống của nhân dân địa phương.

Công tác đền bù, giải phóng mặt bằng là trách nhiệm của địa phương, nhưng áp lực lại đè nặng lên vai nhà thầu.

Đáng chú ý, trong quy định về điều kiện, tỷ lệ để được bồi thường bằng đất thương mại dịch vụ khi Nhà nước thu hồi đất ở, thửa đất sử dụng để bồi thường phải phù hợp với Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện hoặc Quy hoạch vùng hoặc Quy hoạch phân khu đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và có hạ tầng đã được đầu tư hoàn chỉnh, đã hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.

Địa phương có điều kiện về quỹ đất thương mại dịch vụ (với hình thức thu tiền thuê đất 01 lần cho cả thời gian gian thuê) để đáp ứng cho tất cả các đối tượng đủ điều kiện trong cùng 01 dự án trên cùng địa bàn cấp xã, phường, thị trấn nơi có đất thu hồi, trong đó ưu tiên vị trí thuận lợi cho đối tượng là người có công với cách mạng.

Người có đất bị thu hồi đã được Nhà nước cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trong đó tổng diện tích thu hồi tối thiểu trong 01 dự án như sau: Đất ở của tổ chức kinh tế là 1.000 m2; Đất ở của hộ gia đình, cá nhân, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài là 500 m2. Tỷ lệ quy đổi: Diện tích đất thương mại dịch vụ được bồi thường tối đa bằng 1,5 lần diện tích đất ở bị thu hồi…

Điểm đặc biệt tại Quyết định này, đó là quy định cơ chế thưởng đối với người có đất ở gắn liền với nhà ở bị thu hồi bàn giao mặt bằng trước thời hạn.

Cụ thể, hộ gia đình, cá nhân, tổ chức kinh tế bị thu hồi toàn bộ thửa đất ở gắn liền với nhà ở thuộc trường hợp phải di chuyển chỗ ở nhưng bàn giao mặt bằng trước thời hạn theo quy định của pháp luật thì được thưởng với mức sau: Trường hợp bàn giao mặt bằng trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày chi trả tiền được ghi trong thông báo (Giấy nhận tiền) lần 1 thì được thưởng 10.000.000 đồng/trường hợp, đồng thời được ưu tiên chọn lô đất tái định cư hoặc lô đất có thu tiền sử dụng đất (Nếu đủ điều kiện theo quy định).

Trường hợp bàn giao mặt bằng trong thời hạn 6-10 ngày kể từ ngày chi trả tiền được ghi trong thông báo (Giấy nhận tiền) lần 1 và có lý do chính đáng được thưởng 5.000.000 đồng/trường hợp.

