Nghệ An: Dự án 'khẩn cấp' khu tái định cư gần 2 năm vẫn dở dang

Theo đó, tháng 10/2022, trên địa bàn huyện miền núi Kỳ Sơn (Nghệ An) đã xảy ra trận lũ ống, lũ quét kinh hoàng gây thiệt hại nặng nề đối với người và tài sản tại thị trấn Mường Xén và xã Tà Cạ.

Nhằm sớm ổn định tư tưởng cho người dân vùng lũ, UBND huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) đã tìm được 2 điểm để xây dựng khu tái định cư cho bà con tại bản Cầu Tám, xã Tà Cạ, với diện tích khoảng 8,6 ha và một điểm tại bản Hòa Sơn, xã Tà Cạ với diện tích khoảng 3,9 ha.

Vị trí bản Hòa Sơn, xã Tà Cạ vẫn chưa xây dựng hoàn thành

Cụ thể, khu tái định cư có quy mô khoảng 3,9 ha, cho 54 hộ dân tái định cư vùng lũ quét, mỗi lô đất có diện tích từ 210-230 m2. Có 3 tuyến đường giao thông nội bộ khu tái định cư. Tổng mức đầu tư dự án này là 31,5 tỷ đồng, trong đó nguồn dự phòng ngân sách Trung ương 30 tỷ đồng, ngân sách huyện Kỳ Sơn là 1,5 tỷ đồng. Công trình được khởi công từ ngày 15/11/2023.

“Hiện tại, dự án này đã thi công đạt 95%. UBND huyện Kỳ Sơn giao cho đơn vị thi công huy động máy móc, nhân lực để đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm 2024”, lãnh đạo UBND huyện Kỳ Sơn cho biết.

Người dân xã Tà Cạ đang mong chờ được ở khu tái định cư.

Trong khi đó, Khu tái định cư tại bản Cầu Tám, xã Tà Cạ với tổng nguồn vốn 65 tỷ đồng, gồm 35 tỷ đồng nguồn vốn dự phòng ngân sách tỉnh, 20 tỷ đồng thuộc vốn Ban vận động Quỹ vì người nghèo và cứu trợ tỉnh Nghệ An, 10 tỷ do Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) hỗ trợ. Đây là dự án nhóm C, khi hoàn thành sẽ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của hơn 150 hộ dân.

Hiện nay, khu tái định cư này vẫn chưa triển khai xây dựng do vướng đất rừng tự nhiên chưa chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Cả 2 điểm dự án khu tái định cư do UBND huyện Kỳ Sơn làm chủ đầu tư.

Vị trí bản Cầu Tám, xã Tà Cạ hiện đang vướng đất rừng tự nhiên nên chưa thể triển khai

Do tính chất cấp bách nên ngày 03/04/2024, UBND tỉnh Nghệ An ban hành Tờ trình gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thẩm định, quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện dự án này với nội dung: “Những năm qua, thiên tai đã gây thiệt hại lớn về người, nhà ở, tài sản, sản xuất nông nghiệp, cơ sở hạ tầng thiết yếu của huyện Kỳ Sơn. Mưa lớn kết hợp nước lũ từ Lào đổ về gây ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất khiến nhiều hộ dân bị mất nhà cửa, tài sản. Đối diện với nhiều nguy cơ, họ muốn chuyển ngay đến các vùng ổn định, an toàn hơn”...

Trận lũ quét cuốn trôi cả nhà cửa của người dân tháng 10/2022.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Viết Hùng, Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn, cho biết: “Đến nay, dự án khu tái định cư “khẩn cấp” cho nhân dân thị trấn Mường xén và xã Tà Cạ bị ảnh hưởng thiên tai tiếp tục thi công sau khi tháo gỡ vướng thủ tục chuyển đổi đất rừng tự nhiên sang đất ở”.

Dự án "khẩn cấp" khu tái định cư đã kéo dài gần 2 năm xây dựng nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành khiến nhiều hộ dân mệt mỏi, hoang mang. Một mùa mưa bão nữa lại đến, hàng trăm hộ dân ở xã Tà Cạ và thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) lại phải tiếp tục sống trong nỗi sợ thấp thỏm, lo âu.

Tác giả: Trần Tú - Hải Yến

Nguồn tin: congly.vn