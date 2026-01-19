Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ kiểm tra tình hình sản xuất nông nghiệp và công tác chuẩn bị cho Tết trồng cây Xuân Bính Ngọ 2026

Đoàn công tác đã kiểm tra tình hình sản xuất tại xã Hưng Nguyên Nam

Đoàn công tác đã đi kiểm tra tình hình sản xuất tại xã Hưng Nguyên Nam. Tại đây, không khí ra đồng gieo cấy của bà con nông dân đang diễn ra khẩn trương. Tính đến thời điểm hiện tại, toàn xã đã hoàn thành gieo cấy 664 ha lúa Xuân, đạt 57% diện tích kế hoạch; cây ngô 194 ha/KH 200 ha đạt 97%, cây lạc 20 ha/KH 35 ha đạt 57 %; rau màu các loại 125 ha/125 ha đạt 100%. Công tác làm đất, gieo cấy được triển khai đồng bộ, đúng lịch thời vụ.

Lãnh đạo xã đề nghị tỉnh hỗ trợ kinh phí thiệt hại lĩnh vực sản xuất nông nghiệp do bão số 5, bão số 10 gây ra

Cũng tại xã Hưng Nguyên Nam, đoàn công tác đã đến thăm mô hình trồng dưa chuột công nghệ cao. Đoàn đánh giá cao việc ứng dụng kỹ thuật thâm canh hiện đại giúp nâng cao giá trị trên đơn vị diện tích

Tiếp đó, đoàn công tác đã đến kiểm tra tình hình sản xuất tại xã Yên Trung. Đến nay, bà con đã gieo mạ cấy cho khoảng 20 ha, gieo thẳng khoảng 30 ha; 1.150 ha đang được bà con khẩn trương làm đất, chuẩn bị vật tư để xuống giống đồng loạt từ ngày 27-30/1/2026.

Theo số liệu từ ngành Nông nghiệp và Môi trường, tính đến nay, toàn tỉnh đã gieo cấy được khoảng 30.000 ha trên tổng số 90.500 ha kế hoạch, đạt tỷ lệ gần 30%.

Đoàn công tác đã đến kiểm tra mô hình trồng đào cảnh tại xã Yên Trung

Nhờ học hỏi được kỹ thuật về hãm nụ tuốt lá; ghép cành tạo dáng cũng như chế độ phân bón và phòng trừ sâu bệnh không chỉ giúp nâng cao năng suất mà còn giúp người dân chuyển đổi từ canh tác truyền thống sang thâm canh công nghệ cao, đáp ứng thị hiếu ngày càng khắt khe của thị trường hoa Tết

Trên địa bàn xã Yên Trung hiện có 50 ha đào cảnh đang được người dân chăm sóc, định hình phục vụ Tết Nguyên đán; nhiều diện tích cây dược liệu như húng quế, sả đang mở ra hướng đi mới cho kinh tế trang trại địa phương.

Mô hình trồng dưa chuột công nghệ cao tại xã Hưng Nguyên Nam và mô hình trồng, chăm sóc đào Tết tại xã Yên Trung là những mô hình tiêu biểu trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, ứng dụng kỹ thuật mới nhằm nâng cao giá trị kinh tế trên cùng một đơn vị diện tích.

Sau khi đi kiểm tra tình hình sản xuất tại xã Hưng Nguyên Nam và xã Yên Trung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ nhấn mạnh: Vụ xuân là vụ sản xuất quan trọng nhất trong năm, vụ này sẽ mang lại 60-65% tổng sản lượng lương thực của cả năm. Vì vậy, yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo các đơn vị tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ nông dân đẩy nhanh tiến độ sản xuất vụ Xuân 2026; theo dõi diễn biến thời tiết để có giải pháp ứng phó với các đợt rét đậm, rét hại bảo vệ cây trồng vụ xuân. Đơn vị thủy lợi cần cung cấp đủ nguồn nước cho việc gieo cấy lúa xuân, cũng như đáp ứng nhu cầu chống rét cho cây lúa khi diễn biến thời tiết xấu xảy ra. Ngành Nông nghiệp và Môi trường, các địa phương cần xây dựng, nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả kinh tế cao, gắn sản xuất với bao tiêu sản phẩm.

Đoàn công tác kiểm tra thực tế tại trạm bơm Vạn Hồng

Tại xã Yên Trung, đoàn công tác đã kiểm tra thực tế tại trạm bơm Vạn Hồng. Sau hơn 40 năm vận hành, trạm bơm này hiện đã hư hỏng nghiêm trọng, gây khó khăn lớn trong việc điều tiết nước tưới cho 220 ha lúa của khu vực.

Các máy bơm điện được mua sắm từ năm 1986 gây tiêu hao lượng điện lớn nhưng công suất thấp, thường xuyên hư hỏng, chi phí sửa chữa lớn, một số phụ tùng máy không còn được sản xuất nên rất khó khăn khi khắc phục sửa chữa. Lãnh đạo địa phương đề nghị có cơ chế hỗ trợ xây dựng nhà trạm và thay mới máy bơm điện trên địa bàn xã

Trước kiến nghị của địa phương về việc nạo vét 6 đập thủy lợi và kênh tiêu T14 bị bồi lắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ đề nghị ngành Nông nghiệp và UBND xã Yên Trung rà soát, đề xuất, tỉnh sẽ sớm có phương án ưu tiên nguồn vốn để duy tu, nâng cấp, nhằm đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất trên địa bàn.

Cũng trong chiều nay, đoàn công tác đã đến kiểm tra hiện trường tổ chức Tết trồng cây tại phường Cửa Lò. Đến nay, mọi công tác chuẩn bị về mặt bằng và cây giống đã hoàn tất.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ và các thành viên đoàn công tác nghe phương án tổ chức Tết trồng cây tại phường Cửa Lò

Địa điểm trồng cây đã được ngành Nông nghiệp và Môi trường và phường Cửa Lò chuẩn bị tốt

Theo kế hoạch, trong lễ ra quân Tết trồng cây Xuân Bính Ngọ 2026, địa phương sẽ tổ chức trồng mới 600 cây dừa dọc bờ biển Cửa Lò. Hoạt động này không chỉ hưởng ứng phong trào trồng cây gây rừng của Chính phủ mà còn trực tiếp tạo cảnh quan xanh – sạch – đẹp, nâng cao sức hấp dẫn cho du lịch biển Cửa Lò trong mùa lễ hội tới.

Tác giả: Kim Oanh

Nguồn tin: nghean.gov.vn