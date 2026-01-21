Nghệ An: Dịch vụ đặc biệt dịp Tết giúp người đàn ông kiếm nửa tỷ đồng

Những cây đào cổ thụ trong vườn của gia đình anh Lê Văn Hoàn (SN 1971, trú tại phường Vinh Hưng, tỉnh Nghệ An) đang chờ để trả cho khách hàng gửi trồng hộ sau 1 năm chăm sóc
Nhờ kinh nghiệm nhiều năm trồng và chăm sóc cây, vườn đào "chăm hộ" của gia đình anh Hoàn tươi tốt
Bông và nụ chi chít, hứa hẹn sẽ là những cành đào thế ấn tượng trong dịp tết sắp đến
Anh Hoàn bên vườn đào là công sức suốt 1 năm qua mà gia đình anh chăm sóc
Dịp Tết, khách hàng thuê cây đào thế cổ thụ với giá từ 5 triệu đồng đến 20 triệu đồng/cây. Ngoài ra, anh cũng nhận chăm sóc cây đào thế cho người dân với mức tiền công từ 1,5 triệu đồng đến 5 triệu đồng/cây
“Dịch vụ thuê đào cả chủ và khách hàng đều có lợi ích nhất định. Nếu khách hàng mua đào thế cổ thụ thì chi phí rất cao, hơn nữa nếu chăm sóc không đúng cách hoa sẽ nở không đúng dịp Tết. Còn thuê đào thì chi phí giảm xuống hơn nhiều, Tết xong khách hàng không cần lo khâu chăm sóc. Chúng tôi sẽ cho xe đến chở về vườn để "hồi sinh". Người cho thuê đào cũng không mất đi giá trị gốc, đưa về chăm mùa sau vẫn tiếp tục cho thuê được”, anh Hoàn cho biết thêm.
Tác giả: An Phạm
Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn