Nghệ An: Dịch vụ đặc biệt dịp Tết giúp người đàn ông kiếm nửa tỷ đồng

“Dịch vụ thuê đào cả chủ và khách hàng đều có lợi ích nhất định. Nếu khách hàng mua đào thế cổ thụ thì chi phí rất cao, hơn nữa nếu chăm sóc không đúng cách hoa sẽ nở không đúng dịp Tết. Còn thuê đào thì chi phí giảm xuống hơn nhiều, Tết xong khách hàng không cần lo khâu chăm sóc. Chúng tôi sẽ cho xe đến chở về vườn để "hồi sinh". Người cho thuê đào cũng không mất đi giá trị gốc, đưa về chăm mùa sau vẫn tiếp tục cho thuê được”, anh Hoàn cho biết thêm.