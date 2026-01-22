Làng nghề “chạm khắc, đục đẽo” ở Nghệ An tấp nập vào Tết

Xưởng của ông Trần Văn Lĩnh những ngày này cũng tất bật sản xuất hàng để kịp giao cho khách. Đến thời điểm hiện tại, xưởng của ông cũng không nhận khách đặt hàng. Mỗi năm trừ các chi phí, tiền công thợ, xưởng của ông cho thu nhập hàng trăm triệu đồng. "Công việc này vất vả lắm. Các con của tôi đều lựa chọn ngành nghề khác chứ không theo nghề của bố mẹ. Hầu hết khách hàng xây nhà mới thì họ đặt đồng loạt từ trần nhà, cầu thang, tủ, bàn thờ,... Không chỉ khách hàng trong tỉnh mà nhiều khách hàng ở ngoài tỉnh như Phan Thiết cũng tìm đến đặt hàng. Những khách hàng ở xa như vậy, chúng tôi phải cho thợ đến nơi lắp ráp".