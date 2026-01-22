Làng nghề “chạm khắc, đục đẽo” ở Nghệ An tấp nập vào Tết

Từ đầu làng, tiếng máy cưa, tiếng đục đẽo vang lên đều đặn từ sáng đến tối, hòa với mùi gỗ mới tạo nên không gian lao động đặc trưng của làng nghề lâu đời.
Nhiều xưởng mộc đã nhanh tay cập nhật xu thế, đầu tư nhà xưởng, các trang thiết bị, máy móc hiện đại để đẩy mạnh tốc độ sản xuất.
Người dân nơi đây không ai biết chính xác làng mộc Tiền Phong có từ bao giờ. Tuy nhiên, những người có tuổi trong làng đều nhớ, thời niên thiếu của họ lớn lên với tiếng búa, tiếng bào, tiếng đục đẽo và thanh xuân của họ in dấu trên những con đường hai bên dựng gỗ ván vàng ươm.
"Nghề mộc xuất hiện từ lâu đời. Nghề này tôi được thừa kế từ cha ông để lại. Xưởng tôi có 3 thợ, trung bình thu nhập từ 300.000 - 500.000đồng/ngày/thợ, có thể cao hơn tuỳ thuộc vào tay nghề. Công việc của chúng tôi tuy vất vả nhưng cũng ổn định. Xưởng của tôi phải làm việc liên tục để hoàn thiện các đơn hàng cửa, bàn ghế, tủ, giường, đồ thờ… đây là những sản phẩm tiêu thụ tăng mạnh trong dịp cuối năm. Không chỉ khách hàng trong tỉnh, nhiều khách hàng ngoại tỉnh cũng tìm tới đặt hàng", một thợ mộc lâu năm tại làng nghề Tiền Phong cho biết.
Sản phẩm đa dạng cả mẫu mã lẫn giá thành, từ vài triệu đến hàng trăm triệu đồng, phù hợp thị hiếu nhiều phân khúc người tiêu dùng. Nhờ tay nghề cao và sự tinh xảo trong từng đường nét, sản phẩm làng nghề này đã tạo dựng uy tín lâu năm.
Xưởng của ông Trần Văn Lĩnh những ngày này cũng tất bật sản xuất hàng để kịp giao cho khách. Đến thời điểm hiện tại, xưởng của ông cũng không nhận khách đặt hàng. Mỗi năm trừ các chi phí, tiền công thợ, xưởng của ông cho thu nhập hàng trăm triệu đồng. "Công việc này vất vả lắm. Các con của tôi đều lựa chọn ngành nghề khác chứ không theo nghề của bố mẹ. Hầu hết khách hàng xây nhà mới thì họ đặt đồng loạt từ trần nhà, cầu thang, tủ, bàn thờ,... Không chỉ khách hàng trong tỉnh mà nhiều khách hàng ở ngoài tỉnh như Phan Thiết cũng tìm đến đặt hàng. Những khách hàng ở xa như vậy, chúng tôi phải cho thợ đến nơi lắp ráp".
Ông Nguyễn Chí Thịnh – Trưởng Phòng kinh tế xã Vạn An, tỉnh Nghệ An cho biết - làng mộc Tiền Phong có từ lâu đời, năm 2014, Tiền Phong được UBND tỉnh Nghệ An cấp bằng công nhận làng nghề. Nghề này tạo sinh kế bền vững cho người dân và góp phần vào phát triển kinh tế địa phương. Địa phương cũng đang hoàn thiện hồ sơ pháp lý theo quy định pháp luật chuyển làng nghề này sang vị trí mới để làng nghề phát triển bền vững hơn.
