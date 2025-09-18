Nghệ An: Người dân vùng lũ vui mừng về nhà mới

Trận lũ quét diễn ra vào cuối tháng 5-2025, khiến một số gia đình trên địa bàn xã biên giới Nhôn Mai, tỉnh Nghệ An bị cuốn trôi nhà cửa, tài sản. Sau thiên tai, cuộc sống của người dân thêm khó khăn hơn, không biết bắt đầu lại từ đâu. Trước tình hình thực tế, chính quyền địa phương đã huy động các nguồn lực, tổ chức xây dựng lại nhà ở cho đồng bào. Trong đó, ưu tiên những hộ gia đình chủ động được diện tích đất ở, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Sau hơn 3 tháng thi công, đến ngày 16-9, xã Nhôn Mai đã tổ chức bàn giao nhà ở cho 2 hộ gia đình đầu tiên.

Đại diện chính quyền địa phương và chỉ huy Đồn Biên phòng Nhôn Mai bàn giao nhà mới tặng hộ dân.

Trong ngày được chuyển về ở trong ngôi nhà mới, bà Lô Thị Hiếu, bản Na Hỷ không dấu được những giọt nước mắt hạnh phúc. Bởi trong trận lũ quét vào tháng 5-2025, cả bà và con trai đều bị cuốn trôi hoàn toàn nhà cửa, phải đi ở nhờ nhà người thân. Thương cảm hoàn cảnh, một người cháu trong dòng họ đã cắt diện tích vườn, tặng một phần đất cho bà Hiếu để chính quyền địa phương xây dựng lại nhà cho gia đình. Ngày bàn giao nhà, xã Nhôn Mai cũng đã tặng gia đình những vật dụng sinh hoạt cần thiết để phục vụ cuộc sống. Khi được hỏi, bà Hiếu tâm sự: “Sau khi lũ cuốn trôi mất nhà cửa, tôi không biết phải làm sao, chỉ trông chờ vào sự giúp đỡ của chính quyền địa phương, người thân. Sau nhiều tháng chờ đợi, được về ở trong nhà mới, kiên cố do chính quyền, các đơn vị xây dựng trao tặng, hạnh phúc vô cùng”.

Niềm vui của người dân trong ngày về ở trong nhà mới.

Người dân ở bản Thăm Thẩm đều biết đến hoàn cảnh đáng thương của hai chị, em Moong Thị Dậu, học sinh lớp 6 và Moong Thị Phương Lan, học sinh lớp 3, phải sớm chịu cảnh mồ côi cả cha lẫn mẹ. Hai chị em phải sống dựa vào bà nội đã lớn tuổi, cùng sự cưu mang của người thân. Thế nhưng trong đợt lũ quét, ngôi nhà kiên cố, tài sản lớn do cha, mẹ để lại cho hai cháu cũng bị lũ cuốn trôi hoàn toàn. Thương cảm trước hoàn cảnh, xã Nhôn Mai đã khẩn trương xây nhà mới cho hai cháu để có chỗ sinh hoạt khi rời trường học trở về. “Các cháu đã thiệt thòi từ nhỏ, thiên tai lại cuốn trôi nhà cửa nên đáng thương hơn. Rất biết ơn lãnh đạo địa phương, các cơ quan đã hỗ trợ để xây dựng lại nhà mới để hai cháu tôi có chỗ ở về lâu dài. Tôi sẽ động viên để Dậu và Lan cố gắng học tập nên người”, bà Moong Thị Lan, bà nội của hai cháu chia sẻ.

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Mạc Văn Nguyên, Bí thư Đảng ủy xã Nhôn Mai cho biết: “Cả 2 ngôi nhà được xây dựng có kết cấu cứng, kiên cố vững chắc, khi hoàn thành, với kinh phí 140 triệu đồng/nhà. Trong đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An hỗ trợ 60 triệu đồng/nhà, phần còn lại do chính quyền địa phương, Đồn Biên phòng Nhôn Mai kêu gọi từ nguồn xã hội hóa để xây dựng”. Có thể khẳng định, việc chính quyền địa phương tổ chức bàn giao nhà ở đã giúp các hộ gia đình sớm ổn định cuộc sống sau thiên tai, vượt qua khó khăn, yên tâm lao động sản xuất, tái thiết cuộc sống.

