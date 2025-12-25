Nghệ An: Hai học sinh tử vong thương tâm khi đi câu cá ở hồ công viên

Tối ngày 24/12, lãnh đạo xã Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An xác nhận một vụ đuối nước thương tâm đã xảy ra trên địa bàn, khiến 2 học sinh lớp 8 tử vong.

Theo đó, vào khoảng 18h cùng ngày, gia đình không thấy em Đ.V.T. và T.V.H. (cùng là học sinh lớp 8, Trường THCS Kỳ Tân) về nhà nên đã tổ chức đi tìm.

Thời điểm được phát hiện, T. và H. đã đuối nước tử vong

Khi đi đến hồ công viên thuộc thị trấn Tân Kỳ cũ thì phát hiện đồ dùng của T. và H. ở trên bờ. Sau một hồi tìm kiếm thì đã tìm thấy T. và H. tử vong dưới hồ nước lạnh.

Được biết, 2 học sinh này rủ nhau ra khu vực hồ công viên (thuộc thị trấn Tân Kỳ cũ) để chơi và câu cá. Trong lúc câu cá, cả 2 không may rơi xuống hồ, đuối nước.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng xã Tân Kỳ có mặt tại hiện trường, trục vớt nạn nhân.

Tác giả: P. An

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn