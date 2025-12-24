Trường Dân tộc nội trú Nghệ An đưa tổ hợp công trình ký túc xá mới trị giá 62 tỉ đồng vào sử dụng

Dãy nhà ký túc xá 5 tầng, trạm điện, nhà ăn phục vụ các em học sinh là đồng bào dân tộc thiểu số ở Trường Trung học Phổ thông Dân tộc nội trú Nghệ An được xây dựng hơn 2 năm qua năm qua, với tổng mức đầu tư phê duyệt là 62 tỉ đồng. Dãy nhà ký túc xá sẽ phục vụ cho 735 học sinh đang theo học tại trường.

Dãy nhà 5 tầng ký túc xá tại Trường Trung học Phổ thông Dân tộc Nội trú Nghệ An đã hoàn thiện, sắp bàn giao cho nhà trường vào sử dụng. Ảnh: Trần Huy

Trao đổi với phóng viên về dự án đầu tư xây dựng dãy nhà nội trú học sinh ở trường sắp được bàn giao sau hơn 2 năm thi công, Bà Nguyễn Thị Kiều Hoa, Hiệu trưởng Trường THPT Dân tộc nội trú Nghệ An chia sẻ: Đối với thầy trò trường nội trú chúng tôi, sự quan tâm của Đảng và Nhà nước qua chương trình mục tiêu quốc gia thực sự là một món quà vô giá. Nhìn dãy nhà nội trú khang trang vừa hoàn thiện sau hơn 2 năm thi công, cảm xúc của tôi cũng như tập thể giáo viên, học sinh lúc này chỉ có thể gói gọn trong hai chữ "hạnh phúc".

Để có được thành quả ngày hôm nay là cả một hành trình dài không ít chông gai, nhất là những lúc tưởng chừng như bế tắc trong khâu giải phóng mặt bằng. Nhưng rồi mọi vất vả, lo toan của những năm tháng qua dường như tan biến hết khi nghĩ đến việc các em học sinh sắp được dọn vào "ngôi nhà mới" đúng nghĩa.

Các em học sinh Trường Trung học Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Nghệ An vào tham quan nơi ở mới chuẩn bị đưa vào sử dụng đầu năm 2026. Ảnh: Trần Huy

Công trình này đã giải quyết một cách trọn vẹn bài toán hóc búa nhất của nhà trường bấy lâu nay. Các em sẽ không còn phải chịu cảnh chật chội hay ở tạm bợ nữa, thay vào đó là một không gian sinh hoạt khép kín, tiện nghi và ấm cúng.

Ở lứa tuổi học trò lại sống xa gia đình, có được nơi ăn chốn ở ổn định là điều kiện tiên quyết để các em yên tâm học hành và rèn luyện nề nếp.

Niềm vui này còn được nhân lên gấp bội, bởi khi các em có chỗ ở mới cũng là lúc nhà trường lấy lại được không gian dạy học. Những dãy phòng học, phòng thực hành trước đây buộc phải trưng dụng làm chỗ ngủ tạm thời cho học sinh sẽ được trả về đúng chức năng ban đầu. Thầy và trò sẽ có đầy đủ không gian để tổ chức các hoạt động giáo dục một cách bài bản và toàn diện hơn.

Có thể nói, việc đưa ký túc xá vào sử dụng không chỉ tháo gỡ khó khăn về cơ sở vật chất, mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, tiếp thêm lửa để thầy trò Trường Trung học Phổ thông Dân tộc nội trú Nghệ An tiếp tục thi đua dạy tốt, học tốt.

Khi được hỏi cụ thể về sự quan tâm qua các chủ trương của Đảng và chính sách của Nhà nước trong việc đầu tư, hỗ trợ cho con em đồng bào dân tộc thiểu số qua dự án, bà Nguyễn Thị Kiều Hoa cho biết thêm: Nhìn cơ ngơi khang trang này, chúng ta cảm nhận rõ sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với con em đồng bào dân tộc thiểu số là rất thực tế và sâu sắc. Nguồn vốn đầu tư lớn từ chương trình mục tiêu quốc gia không chỉ đơn thuần là chuyện xây dựng, mà là sự ưu tiên nguồn lực đặc biệt để tạo ra môi trường giáo dục bình đẳng, đảm bảo cho các em được thụ hưởng những điều kiện học tập và sinh hoạt tốt nhất, đầy đủ nhất.

Nơi ở mới được đầu tư khang trang, sạch đẹp và thoáng mát giúp các em học sinh yên tâm học tập. Ảnh: Trần Huy

Điều này càng ý nghĩa hơn với đặc thù của trường nội trú, nơi các em phải sống xa gia đình để theo đuổi con chữ. Khi xây dựng công trình này, Nhà nước đã thay mặt cha mẹ lo cho các em nơi ăn chốn ở đàng hoàng, kiên cố. Sự chăm lo chu đáo từ những điều thiết yếu nhất giúp các em vơi đi nỗi nhớ nhà, yên tâm rèn luyện và luôn cảm thấy mình được bao bọc, yêu thương.

Sâu xa hơn, sự đầu tư bài bản này nằm trong chiến lược đào tạo con người lâu dài. Chúng tôi hiểu rằng, Đảng và Nhà nước kỳ vọng nơi đây sẽ nuôi dưỡng nên những thế hệ học sinh dân tộc thiểu số vừa có đức, vừa có tài.

Được học tập và trưởng thành trong môi trường tốt như thế này chính là nền tảng để các em trở thành nguồn nhân lực chất lượng cao, sau này quay về đóng góp công sức xây dựng bản làng và quê hương mình giàu đẹp hơn.

Trường Trung học Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Nghệ An. Ảnh: Trần Huy

Khi các em học sinh đã có nơi ăn chốn ở ổn định, khang trang, thầy trò chúng tôi cũng trút bỏ được nhiều nỗi lo toan thường nhật để dồn toàn tâm toàn ý cho việc dạy và học. Mục tiêu của nhà trường rất giản dị nhưng cũng đầy quyết tâm: Đó là làm sao trang bị cho các em hành trang tốt nhất để bước vào đời - bà Nguyễn Thị Kiều Hoa xúc động chia sẻ.

Chúng tôi phấn đấu duy trì nề nếp để 100% học sinh đều đỗ tốt nghiệp và vào Đại học, trong đó ngày càng có nhiều em trúng tuyển vào các trường Đại học hàng đầu. Nhà trường cũng tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các em học sinh giỏi được thử sức ở các cuộc thi các cấp, giúp các em thêm tự tin và trưởng thành hơn trong tri thức.

Đặc biệt, thầy cô luôn chú trọng dạy tăng cường Tin học, Ngoại ngữ và rèn luyện kỹ năng sống. Chúng tôi mong muốn các em sau này dù đi đâu, làm gì cũng có đủ kiến thức để hội nhập, nhưng vẫn luôn trân trọng và giữ gìn được nét đẹp văn hóa của dân tộc mình. Đào tạo ra những con người vừa có tài, vừa có đức, lại nặng lòng với quê hương, đó chính là niềm hạnh phúc lớn nhất mà nhà trường luôn hướng tới.