Nghệ An ra mục tiêu thu hút 40.000 tỷ đồng vào Khu kinh tế Đông Nam. Ảnh: Nguyễn Văn Nhật - TTXVN

Địa phương xác định đây là giai đoạn tăng tốc quan trọng, tập trung hoàn thiện hệ thống hạ tầng then chốt, chuẩn bị quỹ đất sạch quy mô lớn, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, cải thiện môi trường đầu tư, thu hút có chọn lọc các dự án công nghệ cao và thân thiện môi trường, qua đó tạo bước chuyển mạnh mẽ trong phát triển công nghiệp bền vững.

Theo Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam, để hoàn thành mục tiêu trên, Nghệ An sẽ đồng thời triển khai nhiều nhóm giải pháp trọng tâm gồm đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng chiến lược, tăng cường liên kết giao thông với hệ thống quốc gia, bảo đảm cung ứng năng lượng ổn định cho sản xuất, mở rộng không gian phát triển công nghiệp và xây dựng hệ sinh thái dịch vụ – xã hội phục vụ người lao động gắn với khu kinh tế.

Năm 2026 cũng là thời điểm nhiều dự án lớn dự kiến tạo động lực mới cho thu hút đầu tư. Bên cạnh hệ thống cao tốc và đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam, việc nâng cấp Cảng hàng không quốc tế Vinh, khởi công Cảng nước sâu Cửa Lò (dự kiến đưa vào vận hành đầu năm 2027) và triển khai Dự án điện khí LNG Quỳnh Lập gắn với cảng Đông Hồi từ đầu năm 2026 được đánh giá sẽ tạo lợi thế cạnh tranh rất lớn cho Nghệ An trong thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Hiện tại, các khu công nghiệp trong Khu kinh tế Đông Nam như VSIP, WHA và Hoàng Mai đang có sẵn hơn 1.000 ha quỹ đất, trong đó trên 600 ha là mặt bằng sạch, đủ điều kiện tiếp nhận ngay các dự án quy mô lớn. Đây là yếu tố quan trọng giúp địa phương chủ động đón làn sóng dịch chuyển đầu tư và các dự án công nghệ cao trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Thanh An cho biết, thời gian tới tỉnh sẽ tập trung hoàn thành các đồ án quy hoạch với tầm nhìn dài hạn; ưu tiên đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật thiết yếu, tăng cường kết nối giữa khu kinh tế với hệ thống cảng biển, sân bay, đường cao tốc. Tỉnh chủ trương thu hút có chọn lọc, ưu tiên các dự án công nghệ cao, giá trị gia tăng lớn, thân thiện môi trường và có khả năng dẫn dắt, hình thành chuỗi cung ứng tại chỗ.

Song song với đó, Nghệ An coi phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là yếu tố quyết định. Địa phương sẽ tăng cường phối hợp với các trường đại học, cao đẳng, cơ sở đào tạo nghề để đào tạo theo nhu cầu doanh nghiệp; xây dựng hệ sinh thái giáo dục – nghề nghiệp gắn với sản xuất. Đồng thời, tỉnh đẩy nhanh các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân cùng hệ thống thiết chế văn hóa, y tế, giáo dục trong khu kinh tế nhằm bảo đảm đời sống người lao động, giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất và phát triển lâu dài.

Bên cạnh đó, Nghệ An sẽ tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp, tháo gỡ vướng mắc về thủ tục đầu tư, xây dựng, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ triển khai dự án và hoạt động sản xuất – kinh doanh, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch và bền vững.

Năm 2025, tổng vốn đầu tư vào Khu kinh tế Đông Nam năm 2025 ước đạt gần 31.000 tỷ đồng, vượt 23% kế hoạch đề ra. Vốn FDI tiếp tục tăng trưởng tích cực, đạt hơn 1 tỷ USD, giúp Nghệ An duy trì vị trí trong nhóm 10 địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Nhiều tập đoàn lớn như Foxconn, Mega Texlite… tiếp tục điều chỉnh tăng vốn, thể hiện sự tin tưởng đối với môi trường đầu tư của tỉnh.

Cùng với đó, các khu công nghiệp VSIP, WHA giai đoạn 1, 2 và Hoàng Mai I cơ bản đã được lấp đầy; các khu VSIP 2, VSIP 3, WHA 2 và Hoàng Mai 2 đang đẩy nhanh giải phóng mặt bằng và hoàn thiện hạ tầng, đồng thời đã thu hút được một số dự án quy mô lớn ngay trong quá trình triển khai.

Trong năm 2025, nhiều dự án quan trọng như Sunny, Radiant, Luxshare, Runergy… đi vào hoạt động, góp phần tăng kim ngạch xuất khẩu, bổ sung nguồn thu ngân sách và thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu nguồn thu từ đất đai sang sản xuất, kinh doanh bền vững.

Tác giả: Trịnh Duy Hưng

Nguồn tin: bnews.vn