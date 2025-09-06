Quyết liệt hành động vì mái ấm của người dân vùng lũ (Kỳ 2)

Sau mưa lũ, khung cảnh tại nhiều xã biên giới của tỉnh Nghệ An vẫn còn in đậm dấu vết thiên tai, hàng nghìn người dân rơi vào cảnh “màn trời chiếu đất”. Thực hiện chủ trương của Bộ Công an về xây dựng nhà ở cho người dân các xã biên giới bị ảnh hưởng do bão số 3, với tinh thần khẩn trương, quyết liệt và thần tốc của Bộ Công an, Công an tỉnh Nghệ An, hàng trăm mái ấm đang dần được dựng lên, tiếp thêm niềm tin, hy vọng cho bà con vùng lũ vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Hàng trăm ngôi nhà tan hoang sau lũ

Các xã như Mỹ Lý, Nhôn Mai, Tương Dương và Mường Xén nằm ở phía Tây của tỉnh Nghệ An, vốn đã quen thuộc với những trận mưa lớn vào mùa mưa, nhưng chưa bao giờ người dân nơi đây chứng kiến những trận mưa dữ dội như bão số 3 vừa qua. Theo thống kê, lũ lụt đã làm 484 căn nhà bị sập, vùi lấp, cuốn trôi hoàn toàn; 2.328 nhà bị thiệt hại dưới 70%; tài sản bị trôi, hư hỏng; nhiều diện tích hoa màu, công trình bị hư hỏng… với tổng thiệt hại ước tính toàn tỉnh hơn 3.800 tỷ đồng.

Đại tá Đinh Việt Dũng, Giám đốc Công an tỉnh có mặt trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả mưa, bão tại tuyến quốc lộ 7.

Mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn, nhưng người dân xã Mỹ Lý vẫn kiên cường vượt qua, trong khó khăn, họ vẫn vững lòng tin vào sự giúp đỡ của cộng đồng và chính quyền, quyết tâm cùng nhau phục hồi, xây dựng lại cuộc sống. Hiện chính quyền địa phương, đoàn thể đang tập trung huy động mọi nguồn lực để hỗ trợ, giúp người dân sớm tái thiết cuộc sống, song hình ảnh những ngôi nhà, tài sản tích góp cả đời bị dòng nước lũ nhấn chìm, cuốn trôi là những ký ức không thể nào quên đối với nhân dân xã Mỹ Lý.

Anh Lô Văn Bún ở bản Xiềng Tắm xã Mỹ Lý tỉnh Nghệ An là một trong những trường hợp không còn nơi nào để nương náu sau cơn lũ: “Khi tôi bàng hoàng đứng nhìn ngôi nhà đổ nát, không biết phải bắt đầu từ đâu thì các anh Công an đến. Cán bộ nói sẽ giúp tôi dựng lại nhà. Nước mắt tôi cứ tuôn ra, thực sự không thể tin được, trong lúc khó khăn nhất lại có những người đến giúp đỡ tận tình như vậy. Sự động viên, khích lệ của các chiến sĩ Công an và chính quyền địa phương đã giúp gia đình tôi vượt qua khó khăn. Chúng tôi từ tận đáy lòng, rất vinh dự và cảm ơn các anh rất nhiều...” - anh Bún bùi ngùi xúc động.

Nhắc lại nỗi đau, chị Vy Thị Thắm trú tại xã Chiêu Lưu vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể lại với chúng tôi, khoảnh khắc kinh hoàng vào ngày 22/7. Lũ về nhanh nên mẹ con chị Thắm không kịp di chuyển tài sản chạy lũ. Trong quá trình sơ tán, chị bị trượt chân ngã nên không thể đi lại được. Ngôi nhà mà cả đời chị chắt chiu, dành dụm dựng lên che nắng, che mưa của 2 mẹ con phút chốc đã bị nước lũ nhấn chìm.

Tổ công tác Công an tỉnh gồm hơn 30 cán bộ, chiến sĩ cùng với lực lượng Công an xã Chiêu Lưu đã kịp thời tiếp cận ngôi nhà dọn dẹp bùn đất. “Nước lũ về nhanh, chỉ trong tích tắc, rứa là mất hết cả. May mắn, sau lũ được các chú Công an đến giúp đỡ gia đình dọn dẹp. Không có các chú thì mẹ con tôi không biết ra sao”, chị Thắm vừa nói, vừa vội đưa tay lấy gấu áo lau đi nước mắt.

Có thể thấy, sau cơn bão số 3 tàn khốc, hàng trăm gia đình tại nhiều xã biên giới phía Tây tỉnh Nghệ An lâm vào cảnh màn trời chiếu đất, không biết bấu víu vào đâu. Trong thời khắc dường như tuyệt vọng ấy thì cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân và các lực lượng chức năng, đoàn thể đã kịp thời xuất hiện, đem lại tia sáng hy vọng cho người dân sau những ngày vất vả, khó khăn. Từ miếng bánh, từ chai nước cứu trợ, cho đến những ngày cùng dân dọn dẹp bùn đất, dãi nắng dầm mưa ròng rã nhiều ngày liền, đã phần nào giúp người dân nguôi ngoai những mất mát đau thương.

Vì dân phục vụ

Ngay khi trận lũ lịch sử xảy ra, lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An đã thành lập nhiều đoàn công tác trực tiếp đi kiểm tra tình hình thiệt hại, thăm hỏi, động viên bà con nhân dân các vùng bị thiệt hại nghiêm trọng do lũ lụt. Đồng chí Đại tá Đinh Việt Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An đến các xã dọc tuyến quốc lộ 7; Đại tá Nguyễn Duy Thanh, Phó Giám đốc Công an tỉnh đến xã Con Cuông (huyện Con Cuông cũ) và một số địa bàn trên tuyến quốc lộ 7; Đại tá Nguyễn Đức Cường, Phó Giám đốc Công an tỉnh tham gia Đoàn công tác của đồng chí Nguyễn Đức Trung, Bí thư Tỉnh ủy đến Chiêu Lưu (huyện Kỳ Sơn cũ)…

Theo sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An, các lực lượng sau khi có mặt tại các địa bàn được phân công, nếu địa bàn còn bị chia cắt, cô lập, chưa tiếp cận được thì căn cứ tình hình, yêu cầu thực tế tại các địa bàn bị ảnh hưởng do mưa lũ có thể tiếp cận được, các đồng chí Tổ trưởng tổ chức hội ý để phân công, bố trí lực lượng giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ, sau đó căn cứ tình hình tiếp tục điều tiết phân công nhiệm vụ thời gian tiếp theo.

Mặc dù việc tiếp cận các địa bàn bị ảnh hưởng gặp rất nhiều khó khăn do đường tuyến đường duy nhất đi lên bị sạt lở, nước lũ chia cắt, nhưng ngay sau khi tiếp cận được địa bàn, lực lượng đã tăng cường triển khai 3 tổ công tác tại xã Tương Dương, Tam Thái, Tam Quang, nhanh chóng phối hợp với chính quyền và các lực lượng khác hỗ trợ người dân dọn dẹp nhà cửa, nạo vét bùn đất và vệ sinh môi trường, hỗ trợ thực phẩm cho bà con.

Đợt mưa lũ lịch sử xảy ra ở miền Tây tỉnh Nghệ An trong những ngày qua gây ra thiệt hại vô cùng nặng nề. Cùng với lực lượng Công an ở cơ sở, Công an tỉnh Nghệ An đã huy động hơn 3.000 cán bộ, chiến sĩ đang tích cực hỗ trợ chính quyền địa phương và nhân dân các xã khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định cuộc sống. Thực sự là lực lượng “lúc dân cần, lúc dân khó - có Công an”, luôn là điểm tựa vững chắc của nhân dân…

Đồng chí Thiếu tá Nguyễn Đình Khánh, Trưởng ban Thanh niên Công an tỉnh cho biết: “Ngay sau khi quốc lộ 7 được thông tuyến, mặc dù còn nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng, địa hình khó khăn, nhưng với tinh thần vì nhân dân phục vụ, các lực lượng được tăng cường của Công an tỉnh Nghệ An đã nỗ lực di chuyển, tiếp cận các địa phương như xã Mường Xén, xã Chiêu Lưu, xã Hữu Kiệm (huyện Kỳ Sơn cũ), xã Tam Thái, xã Tam Quang, xã Lượng Minh, xã Tương Dương (huyện Tương Dương cũ)…, giúp bà con nhân dân khắc phục hậu quả sau cơn bão”.

Công an tỉnh Nghệ An hỗ trợ người dân dọn dẹp nhà cửa, nạo vét bùn đất và vệ sinh môi trường.

Một cán bộ trẻ, thuộc Trung đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu (Công an tỉnh Nghệ An) tâm sự với chúng tôi, lúc chia tay, nhiều bà con đứng nhìn theo từng bước chân của đoàn, không ít người lặng lẽ lau giọt nước mắt. Tiếng chào, tiếng cảm ơn, và những ánh mắt dõi theo như níu kéo, lưu giữ hình ảnh của những người lính áo xanh trong lòng họ. Đó có lẽ chính là những động lực để các chiến sĩ tiếp tục bước đi trên con đường bảo vệ nhân dân, vì nước quên thân, vì dân phục vụ.

Kịp thời tái thiết cuộc sống cho dân

Giữa những mất mát, đau thương chồng chất mà người dân các xã biên giới Nghệ An phải gánh chịu do bão số 3 gây ra, sáng 12/8, tại xã Mỹ Lý, Bộ Công an và tỉnh Nghệ An phối hợp tổ chức lễ phát động cao điểm 40 ngày đêm xây dựng nhà, trường học hỗ trợ bà con nhân dân và học sinh các xã miền Tây Nghệ An chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ. Với mục tiêu ổn định cuộc sống, an cư lạc nghiệp cho bà con. Đồng thời thể hiện rõ vai trò nòng cốt, xung kích của lực lượng Công an nhân dân trong công tác đảm bảo an sinh xã hội.

Cùng với đó là chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm và đồng chí Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an là phải khắc phục hậu quả của bão lụt trong thời gian sớm nhất có thể để đảm bảo cuộc sống ổn định cho người dân bị ảnh hưởng. Theo đó, Công an tỉnh Nghệ An với tinh thần khẩn trương, quyết liệt đã nhanh chóng ban hành kế hoạch tổng thể, thành lập Ban Chỉ đạo gồm các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh và trưởng các phòng chức năng liên quan; chỉ đạo thành lập tổ giúp việc cử 3 tổ công tác bám sát địa bàn, rà soát tình hình thiệt hại, xác định các hộ dân thuộc diện cần được hỗ trợ. Đây là bước đi then chốt để có căn cứ triển khai hỗ trợ đúng đối tượng, đúng nhu cầu.

Các tổ công tác hoạt động khẩn trương, không kể ngày đêm, chia nhau về các thôn bản xa xôi, điều kiện đi lại khó khăn để tiếp cận từng hộ dân. Bên cạnh việc ghi nhận thiệt hại về vật chất, lực lượng Công an còn lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của bà con để từ đó đưa ra phương án hỗ trợ phù hợp nhất. Đặc biệt, các tổ công tác đã phối hợp với Sở Giao thông Vận tải và lực lượng Công an xã tiến hành mở đường, thông suốt các tuyến bị cô lập trước đó để vận chuyển vật liệu vào địa bàn các xã.

Với tinh thần khẩn trương quyết liệt, thần tốc, đến ngày 12/8/2025, trụ sở Công an xã cùng một ngôi nhà lắp ghép đã hoàn thiện và được đồng chí Thứ trưởng Phạm Thế Tùng thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an trao tặng Công an xã Mỹ Lý và gia đình anh Lô Văn Bún trú tại bản Xiềng Tắm, xã Mỹ Lý. Hiện, lực lượng Công an đã hoàn thành ngôi nhà lắp ghép Trạm Y tế xã Mỹ Lý và đang tiếp tục nỗ lực thực hiện đợt ra quân cao điểm 40 ngày đêm xây dựng nhà, trường học tặng đồng bào và con em các dân tộc trên địa bàn tỉnh theo chủ trương của Bộ Công an.

Theo kế hoạch, Bộ Công an sẽ phối hợp với tỉnh Nghệ An xây dựng 500 căn nhà cho người dân các xã miền Tây Nghệ An; đồng thời, xây dựng lại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Mỹ Lý 2 bị hư hỏng hoàn toàn sau cơn lũ lịch sử vừa qua; xây dựng lại Trạm Y tế xã Mỹ Lý với kinh phí 15 tỷ đồng.

Cũng tại buổi lễ phát động, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh nhấn mạnh, trong thời gian qua, Bộ Công an luôn đồng cảm và đồng hành cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Nghệ An trong nhiều sự kiện lớn, nhất là công tác an sinh xã hội, giúp đỡ xây dựng với 3.553 căn nhà cho người nghèo.

Trong hoàn cảnh mất mát, khó khăn do ảnh hưởng của bão số 3, lãnh đạo Bộ Công an đã kịp thời điều động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động; Công an tỉnh Nghệ An huy động hàng nghìn lượt cán bộ giúp dân phòng, chống và khắc phục hậu quả lũ lụt.

Lễ phát động cao điểm 40 ngày đêm mới chỉ là bước đầu, nhưng là động lực để tỉnh Nghệ An, các đơn vị, địa phương và nhân dân trong toàn tỉnh quyết tâm, nỗ lực cao nhất để hoàn thành việc hỗ trợ xây dựng nhà ở cho đồng bào, trường học cho học sinh thế hệ tương lai của đất nước.

Có thể thấy những hành động quyết liệt, kịp thời Bộ Công an, Công an tỉnh Nghệ An không chỉ giúp người dân vùng lũ nhanh chóng ổn định cuộc sống mà còn khẳng định vai trò to lớn của lực lượng Công an trong việc đồng hành cùng cộng đồng vượt qua khó khăn. Những ngôi nhà mới được dựng lên, dần thay thế cho đống đổ nát trước đó. Mỗi ngôi nhà là một bước tiến trong việc tái thiết cuộc sống của người dân.

Những hành động cao đẹp của lực lượng Công an đã khẳng định tình cảm sâu sắc và trách nhiệm của những người chiến sĩ Công an đối với nhân dân. Các anh không chỉ thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, mà còn là những người bạn đồng hành, hỗ trợ bà con vượt qua những khó khăn trong những thời điểm khó khăn nhất, đúng như tinh thần “lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an”.

Tác giả: Tuấn Quỳnh

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân