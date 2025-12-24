Danh tính chủ dự án cảng nước sâu hơn 7.300 tỷ ở Nghệ An





Tạo cú hích lớn cho logistics

Dự án Xây dựng và kinh doanh Cảng nước sâu Cửa Lò đã được khởi công vào ngày 19/12 vừa qua. Dự án do Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Vận tải Quốc tế (ITID) làm chủ đầu tư tại xã Hải Lộc.

Theo quy mô ban đầu, dự án xây dựng 1 bến tàu cho tàu đến 30.000 DWT và 1 bến tàu cho tàu đến 50.000 DWT; cầu dẫn, đê chắn sóng và luồng tàu theo quy mô đã được chấp thuận. Diện tích đất khu hậu phương cảng là 20ha.

Vào tháng 11/2023, nhà đầu tư nộp hồ sơ đề xuất điều chỉnh thành 3 bến cảng tổng hợp, container, hàng rời, gồm: cầu cảng số 6, 7 cho tàu tổng hợp, container tải trọng 50.000 DWT; cầu số 5 cho tàu hàng rời tải trọng 100.000 DWT; đê chắn sóng dài 1.550m, luồng tàu, cầu kết nối, khu quay trở và khu neo đậu tàu. Điều chỉnh diện tích đất khu hậu phương cảng tăng thành 32,0ha. Tổng vốn đầu tư dự án tăng lên 6.949 tỷ đồng.

Mới đây, nhà đầu tư tiếp tục đề xuất điều chỉnh dự án, theo đó giai đoạn 1 sẽ đầu tư xây dựng cầu cảng tổng hợp, container và hàng rời số 6 và số 7 dài 500m, cỡ tàu 50.000 DWT; cầu dẫn dài khoảng 3.320m, cầu kết nối số 1 dài 270m; khu hậu phương cảng. Giai đoạn 2 sẽ đầu tư xây dựng cầu cảng tổng hợp, container và hàng rời số 5 dài 300m, cỡ tàu 100.000 DWT; cầu kết nối số 2 dài 86,5m; khu hậu phương cảng.

Nhà đầu tư cũng đề xuất điều chỉnh tăng diện tích đất khu hậu phương cảng thành 32ha, diện tích mặt nước là 150ha. Đề xuất điều chỉnh tổng vốn đầu tư dự án lên 7.394 tỷ đồng. Dự kiến, cầu cảng số 6, 7 sẽ hoàn thành trong quý IV/2028; cầu cảng số 5 hoàn thành trong quý IV/2030.

Theo lãnh đạo tỉnh Nghệ An, Cảng nước sâu Cửa Lò sẽ tạo cú hích lớn cho logistics, xuất nhập khẩu và phát triển công nghiệp, nhất là khi kết nối với tuyến cao tốc Vinh - Thanh Thủy chuẩn bị khởi công.

Công ty ITID liên tục tăng vốn điều lệ

Theo tìm hiểu của Nhadautu.vn, CTCP Đầu tư Phát triển Vận tải Quốc tế (ITID) được thành lập năm 2009 có trụ sở tại TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế (cũ), hoạt động chính trong lĩnh vực vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương. Doanh nghiệp này do ông Thái Doãn Giáp làm đại diện pháp luật.

Tại thời điểm 2014, ITID có vốn điều lệ 40 tỷ đồng (vốn pháp định 6 tỷ đồng), một năm sau doanh nghiệp này tăng vốn điều lệ lên 60 tỷ đồng (vẫn giữ nguyên vốn pháp định).

Năm 2023, ITID chuyển trụ sở hoạt động sang TP. Vinh, tỉnh Nghệ An, đồng thời tiếp tục nâng vốn điều lệ 584,4 tỷ đồng (cao hơn 14 lần so với năm 2014). Doanh nghiệp này sau đó đã đổi người đại diện pháp luật kiêm Tổng giám đốc sang cho ông Phạm Thành Công (TP.HCM) vào thời điểm tháng 6/2025.

Đến tháng 11/2025, doanh nghiệp này tiếp tục thay đổi pháp nhân lãnh đạo, khi ông Nguyễn Thanh Tùng (SN 1982) giữ chức Chủ tịch HĐQT, ông Nguyễn Đức Toản (SN 1974) làm Tổng giám đốc thay vị trí của ông Phạm Thành Công.

Tác giả: Văn Dũng

