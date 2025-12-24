Thưởng Tết ở Nghệ An: Cao nhất 87 triệu, thấp nhất 200 nghìn đồng

Ảnh minh hoạ

Mới đây, Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An phối hợp với Ban Quản lý khu Kinh tế Đông Nam cùng Ủy ban nhân dân các phường, xã tiến hành khảo sát tình hình tiền lương, tiền thưởng dịp cuối năm tại các doanh nghiệp trên địa bàn.

Đợt khảo sát được thực hiện tại 7.394 doanh nghiệp, bao gồm 10 công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, 15 công ty có cổ phần hoặc vốn góp chi phối của Nhà nước, 7.324 doanh nghiệp dân doanh và 45 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Kết quả cho thấy, năm 2025, hoạt động sản xuất, kinh doanh của nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tiếp tục phục hồi, tạo dư địa để chi trả thưởng cho người lao động. Tuy nhiên, mức thưởng giữa các doanh nghiệp, các khối sản xuất – kinh doanh vẫn có sự chênh lệch đáng kể.

Theo số liệu khảo sát, dịp Tết Dương lịch, một số doanh nghiệp tại Nghệ An dự kiến chi thưởng cho người lao động với mức bình quân khoảng 1,85 triệu đồng/người. Đáng chú ý, mức thưởng cao nhất ghi nhận lên tới 40 triệu đồng/người, trong khi mức thấp nhất chỉ khoảng 100 nghìn đồng/người.

Sự chênh lệch này phản ánh rõ nét thực trạng phục hồi không đồng đều giữa các doanh nghiệp sau giai đoạn khó khăn. Một số doanh nghiệp có đơn hàng ổn định, hiệu quả sản xuất – kinh doanh cải thiện rõ rệt nên mạnh dạn chi thưởng cao để giữ chân lao động. Ngược lại, không ít doanh nghiệp vẫn phải cân đối chi phí, duy trì hoạt động ở mức cầm chừng, dẫn tới mức thưởng khá khiêm tốn.

Tuy nhiên, theo đánh giá chung, Tết Dương lịch không phải là thời điểm thưởng chính của phần lớn doanh nghiệp trên địa bàn. Nguồn lực chi trả thường được tập trung nhiều hơn cho dịp Tết Nguyên đán, khi nhu cầu chi tiêu của người lao động tăng cao.

Đối với Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, đa số doanh nghiệp tại Nghệ An dự kiến dành nguồn lực lớn hơn để thưởng cho người lao động. Mức thưởng bình quân chung được ghi nhận khoảng 4,97 triệu đồng/người.

Điểm đáng chú ý là mức thưởng cao nhất lên tới 87 triệu đồng/người, trong khi mức thấp nhất chỉ khoảng 200 nghìn đồng/người. Khoảng cách này tiếp tục cho thấy sự khác biệt lớn về quy mô, hiệu quả sản xuất – kinh doanh cũng như khả năng tài chính giữa các khối doanh nghiệp.

Cụ thể, trong khối các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, mức thưởng Tết Nguyên đán cao nhất khoảng 25 triệu đồng/người, mức bình quân 4,8 triệu đồng/người và thấp nhất 1 triệu đồng/người. Đây là khối doanh nghiệp có mức thưởng tương đối ổn định, phản ánh đặc thù quản trị và cơ chế phân phối thu nhập gắn với hiệu quả sản xuất – kinh doanh và quy định hiện hành.

Đối với khối công ty có cổ phần hoặc vốn góp chi phối của Nhà nước, mức thưởng ghi nhận cao nhất lên tới 61,4 triệu đồng/người. Mức bình quân của khối này đạt khoảng 5,7 triệu đồng/người, trong khi mức thấp nhất khoảng 3 triệu đồng/người. So với khối doanh nghiệp Nhà nước thuần túy, nhóm này có biên độ thưởng rộng hơn, phản ánh tính linh hoạt cao hơn trong hoạt động sản xuất – kinh doanh.

Ở khối doanh nghiệp dân doanh, mức thưởng Tết Nguyên đán cao nhất đạt 45 triệu đồng/người, mức bình quân khoảng 3,9 triệu đồng/người và thấp nhất chỉ 200 nghìn đồng/người. Đây cũng là khối có số lượng doanh nghiệp lớn nhất trên địa bàn, với sự đa dạng về quy mô, ngành nghề, dẫn tới mức thưởng có sự phân hóa rõ rệt.

Đáng chú ý nhất là khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Theo kết quả khảo sát, mức thưởng Tết Nguyên đán cao nhất tại khối này lên tới 87 triệu đồng/người, cao nhất trong các khối doanh nghiệp được khảo sát. Mức bình quân đạt khoảng 5,5 triệu đồng/người, trong khi mức thấp nhất khoảng 800 nghìn đồng/người. Nhiều doanh nghiệp FDI duy trì đơn hàng ổn định, thị trường xuất khẩu thuận lợi nên có điều kiện chi thưởng cao, tạo động lực làm việc cho người lao động.

Tác giả: Nguyễn Thuấn

Nguồn tin: vneconomy.vn