Dựng 30 nhà bạt tạm cho người dân vùng lũ xã Nhôn Mai (Nghệ An)

“Sau khi vật liệu xây dựng nhà bạt tạm được lực lượng, phương tiện của Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An vận chuyển cho địa phương. Đến nay, xã đã giao vật liệu cho 17 hộ gia đình bản Phá Mựt bị mất nhà cửa sau lũ. Từ chiều nay (10/8), việc dọn dẹp mặt bằng tại nơi sẽ dựng nhà bạt được triển khai”, ông Mạc Văn Nguyên, Bí thư Đảng ủy xã Nhôn Mai cho biết.

Vận chuyển vật liệu dựng nhà bạt đến bản Phá Mựt, xã Nhôn Mai. Ảnh: Mạc Nguyên

Ông Nguyên cho biết thêm, theo kế hoạch, ngày mai (11/8), các lực lượng quân đội, công an, dân quân tự vệ cùng người dân địa phương sẽ dựng 13 nhà bạt tạm cho 17 gia đình (có những gia đình sống chung trước đó) để người dân sớm có nơi ở tạm trong thời gian chờ xây dựng lại nhà cửa tại khu tái định cư.

Trước đó, việc khảo sát địa điểm, đưa hệ thống điện, nước đến nơi dựng nhà bạt đã được xã Nhôn Mai triển khai. Theo thiết kế, đây là loại nhà chủ yếu được phủ bằng chất liệu bạt, diện tích sử dụng 24,5m2, các khu vực bếp nấu ăn …được bố trí riêng biệt.

Vật liệu để dựng nhà bạt. Ảnh: Mạc Nguyên.

Song song với việc dựng nhà bạt, tỉnh Nghệ An đã cung cấp cho mỗi nhà 1 bóng đèn sử dụng năng lượng mặt trời và 1 bình đựng nước dung tích 2000 lít.

“Đối với 17 nhà bạt còn lại, hiện xã Nhôn Mai đang rà soát, chọn ra những hộ gia đình cần thiết nhất để tiếp tục kế hoạch dựng nhà bạt trong thời gian sớm nhất”, ông Mạc Văn Nguyên, Bí thư Đảng ủy xã Nhôn Mai thông tin thêm.

Tác giả: Bá Thăng

Nguồn tin: Báo VOV