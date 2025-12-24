Đường dây ma túy đội lốt mỹ phẩm vận chuyển trên xe khách

Qua công tác nắm tình hình, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An phát hiện một đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy qua tuyến xe khách Bắc – Nam. Ma túy được các đối tượng ngụy trang trong hộp đựng mỹ phẩm nhằm qua mắt lực lượng chức năng.

Đường dây này gồm 2 đối tượng: Hồ Viết Đạo (SN 1995, trú tại xóm 8 Nghi Diên, xã Nghi Lộc) và Nguyễn Thị Thảo (SN 2001, trú tại khối Trung Đô 3, phường Trường Vinh).

Hai đối tượng bị bắt giữ.

Các đối tượng hoạt động kín kẽ, có tổ chức, sử dụng phương thức, thủ đoạn tinh vi khi lợi dụng việc vận chuyển hàng hóa liên tỉnh của các xe khách chạy tuyến Bắc – Nam để gửi và giao nhận hàng trái phép.

Trước diễn biến phức tạp của vụ việc, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An, xác lập chuyên án đấu tranh, triệt xóa đường dây trên.

Tang vật thu giữ.

Vào 15h ngày 21/12, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy phối hợp Công an xã Thần Lĩnh bắt quả tang đối tượng Hồ Viết Đạo, thu giữ 1 thùng xốp bên trong có 5 hộp mỹ phẩm dán mác chữ nước ngoài, chứa 1kg ma túy ketamine.

Mở rộng vụ án, lực lượng chức năng bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Thảo; khám xét tại nhà riêng, thu giữ 2 túi nilon chứa 50g ketamine và 35 viên thuốc lắc.

Tại Cơ quan điều tra, Hồ Viết Đạo và Nguyễn Thị Thảo đã thừa nhận hành vi phạm tội. Hiện chuyên án đang tiếp tục được điều tra, mở rộng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Phan Tuyết

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân