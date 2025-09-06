Sách giáo khoa của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam kịp thời đến với học sinh vùng lũ Nghệ An trong ngày khai giảng

Nhằm giúp các em học sinh tại các trường học bị ảnh hưởng bởi thiên tai kịp thời có sách giáo khoa bước vào năm học mới, ngày 5-9-2025, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã tổ chức trao lễ tặng sách giáo khoa tại Sở Giáo dục đào tạo Nghệ An. Tham dự buổi lễ, về phía Sở Giáo dục đào tạo có ông Thái Văn Thành - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Sở Giáo dục đào tạo tỉnh Nghệ An; ông Võ Văn Mai - Phó Giám đốc ; ông Nguyễn Trọng Hoàn - Chánh văn phòng cùng đại diện các phòng ban chuyên môn. Đại diện cho đoàn công tác Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam có ông Ngô Văn Hoan – Phó Tổng Giám đốc. Về phía Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Nghệ An có ông Trần Xuân Toàn - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc, bà Bùi Thị Trầm - Phó Giám đốc Kinh doanh.

Ông Ngô Văn Hoan – Phó Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam trao biển tặng sách cho lãnh đạo Sở Giáo dục đào tạo Nghệ An

Tại buổi tặng sách, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã trao tặng hơn 17.000 bản sách giáo khoa cho các em học sinh thuộc 23 trường tiểu học và trung học cơ sở bị ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 3 (Wipha) thuộc các xã: Con Cuông, Tương Dương, Mỹ Lý, Châu Bình, Bình Thọ, Tam Thái, Mường Típ của tỉnh Nghệ An. Tổng giá trị số sách giáo khoa được trao tặng là 300 triệu đồng.

Phát biểu tại buổi tặng sách, ông Ngô Văn Hoan – Phó Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam bày tỏ: “Chỉ cách đây không lâu, hoàn lưu cơn bão số 3 (Wipha) đã gây ra trận lũ lịch sử tại các xã miền Tây của tỉnh Nghệ An, để lại những thiệt hại nặng nề về người và tài sản, gây ảnh hưởng trực tiếp đến việc dạy và học của thầy trò, đặc biệt là tại những điểm trường vùng sâu, vùng xa.

Chúng tôi thấu hiểu rằng, sau cơn bão, ngoài việc tái thiết lại cơ sở vật chất, việc nhanh chóng ổn định học tập cho các em là vô cùng quan trọng. Sách vở, đồ dùng học tập không chỉ là công cụ để các em tiếp tục đến trường, mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, giúp các em vững tin hơn trên con đường tìm kiếm tri thức.

Chúng tôi hy vọng rằng, những cuốn sách hôm nay không chỉ đơn thuần là vật chất, mà còn là sự sẻ chia, là niềm tin, là sự động viên tinh thần của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đối với các em học sinh và các thầy cô giáo nơi đây. Mong rằng, trong gian khó, tinh thần hiếu học của các em sẽ càng được vun đắp, và niềm tin vào tri thức, vào tương lai sẽ mãi không ngừng lớn lên.

Trong cùng ngày, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cũng dành thời gian đến tham dự trực tiếp Lễ khai giảng và trao tặng 1.172 bản sách giáo khoa, trị giá 20 triệu đồng cho Trường Tiểu học Thị trấn Thạch Giám I, xã tương Dương, tỉnh Nghệ An (trường nằm trong danh sách 23 trường tại Nghệ An được Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam hỗ trợ sách).

Đại diện Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam trao tặng sách cho Trường Tiểu học Thị trấn Thạch Giám 1

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam hy vọng rằng, những cuốn sách được trao tặng sẽ góp phần xoa dịu những thiệt hại, giúp các em học sinh vững tâm bước vào năm học mới 2025-2026.

Tác giả: Đoàn Trang

Nguồn tin: congdankhuyenhoc.vn