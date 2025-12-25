Đánh bom nhà thờ Hồi giáo ở Nigeria khiến ít nhất 7 người thiệt mạng

Vụ đánh bom xảy ra tại Thành phố Maiduguri, thủ phủ của bang Borno ở phía Đông Bắc Nigeria. Quả bom phát nổ bên trong một nhà thờ Hồi giáo, khi các tín đồ đang tập trung để cầu nguyện.

Ngoài 7 người thiệt mạng, các nhân chứng cho biết nhiều nạn nhân được đưa đi điều trị y tế. Chính quyền Nigeria chưa đưa ra con số thương vong chính thức.

Ảnh minh họa: Reuters

Thành phố Maiduguri là nơi diễn ra cuộc nổi dậy kéo dài nhiều năm của các nhóm cực đoan, bao gồm Boko Haram và Nhà nước Hồi giáo ở Tây Phi (ISWAP).

Mặc dù bạo lực đã giảm bớt so với thời kỳ đỉnh điểm cách đây một thập kỷ, nhưng ngày càng có nhiều lo ngại về sự bùng phát trở lại của bạo lực ở một số khu vực phía Đông Bắc, nơi các nhóm nổi dậy vẫn có khả năng tiến hành các cuộc tấn công chết người bất chấp các chiến dịch quân sự của chính quyền Nigeria.

Nigeria đã phải đối mặt với cuộc nổi dậy kể từ năm 2009 và cuộc xung đột này đã khiến ít nhất 40.000 người thiệt mạng, cùng khoảng 2 triệu người phải rời bỏ nhà cửa.

Tác giả: Minh Ngô

Nguồn tin: Báo VOV