Tàu chở hơn 2.300 tấn clinker mắc cạn tại cửa biển Cửa Việt

Theo báo cáo của Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Cửa Việt, vào khoảng 3h30 phút cùng ngày, đơn vị tiếp nhận tin báo từ thuyền trưởng Lê Văn Đông (sinh năm 1996, trú xã Trường Ninh, tỉnh Quảng Trị), thuyền trưởng tàu Trường Tâm 66. Tàu có trọng tải toàn phần hơn 2.650 tấn, dài gần 80m, chở hơn 2.300 tấn clinker, đang hành trình từ Ninh Bình vào cảng Cửa Việt thì bị mắc cạn tại khu vực cửa cảng, cách kè Cửa Việt về phía Bắc khoảng 300m.

Thời điểm xảy ra sự cố, trên tàu có 9 thuyền viên. Buồng máy của tàu bị nước tràn vào, song các thuyền viên vẫn đảm bảo an toàn. Lực lượng Biên phòng đã phối hợp với Cảng vụ và các đơn vị chức năng khẩn trương triển khai các biện pháp hỗ trợ. Thuyền trưởng đã khóa toàn bộ van dầu, lượng dầu trên tàu khoảng 10 m3, không xảy ra sự cố tràn dầu ra môi trường.

Tàu Trường Tâm 66 bị mắc cạn tại cửa biển Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị

Sau khi kiểm tra, đánh giá hiện trường, thuyền trưởng thống nhất phương án san tải hàng hóa, sau đó mới triển khai các biện pháp đưa tàu ra khỏi vị trí mắc cạn khi điều kiện thời tiết thuận lợi.

Các lực lượng và người dân ứng cứu đưa các thuyền viên vào bờ

Theo lực lượng chức năng, thời gian gần đây, khu vực cửa biển Cửa Việt liên tiếp ghi nhận một số vụ tàu cá, tàu hàng gặp sự cố do luồng lạch thay đổi, thủy triều phức tạp và thời tiết xấu, đặc biệt vào ban đêm và rạng sáng.

Các thuyền viên được đưa vào bờ an toàn

Các tàu thuyền khi ra vào cảng cần thường xuyên cập nhật thông tin luồng tuyến, tuân thủ hướng dẫn của Cảng vụ và lực lượng Biên phòng, hạn chế hành trình trong điều kiện tầm nhìn kém để bảo đảm an toàn cho người, phương tiện và hàng hóa.

Tác giả: Vinh Thông

Nguồn tin: Báo VOV